Ngăn 'lạm phát' cơ quan kiểm tra doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy

TPO - Ngoài cơ quan công an, có tình trạng nhiều đơn vị khác như quản lý xây dựng, an toàn lao động, an toàn hoá chất, thậm chí bảo vệ môi trường cũng kiểm tra doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy. VCCI đề xuất quy định nhằm ngăn đơn vị kiểm tra phòng cháy chữa cháy trùng lặp, chồng chéo.