Đối thoại với người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong phòng cháy, chữa cháy

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản số 1502/UBND-NC thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về “Xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản”.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện thị xã chủ động, thường xuyên tập huấn, phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

UBND TP. yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt, đối thoại với người dân và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy để hướng dẫn giải pháp tháo gỡ, khắc phục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng cháy, chữa cháy để các cơ quan, tổ chức cá nhân tuân thủ nghiêm ngay từ khi thiết kế, thi công công trình.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Công an TP. UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, báo cáo cấp thẩm quyền chỉ đạo, khắc phục theo quy định; Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phương án, giải pháp để các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm.

Được biết, thời gian qua, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra cháy nổ với hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất, một vụ cháy ở khu dân cư thuộc quận Hà Đông (Hà Nội) khiến bốn bà cháu tử vong.

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 436/5.362 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; 159.780 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (19.575 cơ sở phân cấp cho cơ quan Công an quản lý, 140.205 cơ sở phân cấp cho UBND cấp xã quản lý), trong đó 8.261 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Trong khi đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp nêu khó khăn trong việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình. Do đó, thời gian qua, các cơ quan chức năng đang nỗ lực vào cuộc để tháo gỡ khó khăn trong phòng cháy, chữa cháy.