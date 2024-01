Ngân hàng SCB có động thái mới hậu đóng cửa loạt phòng giao dịch

TPO - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo mời chào giá gói thầu tháo gỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh của SCB. Thời gian tiếp nhận hồ sơ báo giá đến 15h ngày 19/1.

Giá dự thầu của nhà thầu gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong yêu cầu chào giá. Giá dự thầu của nhà thầu cũng phải gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.

Động thái này diễn ra sau khi SCB tiếp tục đóng cửa nhiều phòng giao dịch thời gian gần đây. Thống kê từ website của SCB, từ khi bị kiểm soát đặc biệt đến nay, ngân hàng này đã thông báo đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch tại 9 tỉnh thành.

Cụ thể, TPHCM đóng cửa 32 phòng giao dịch, Hà Nội đóng 7 phòng giao dịch, Hải Phòng đóng 1 phòng giao dịch, Nghệ An đóng 1 phòng giao dịch, Bình Định đóng 1 phòng giao dịch, Đồng Nai đóng 1 phòng giao dịch, Đà Nẵng đóng 5 phòng giao dịch, Gia Lai đóng 1 phòng giao dịch, Long An đóng 1 phòng giao dịch, Bà Rịa - Vũng Tàu đóng 1 phòng giao dịch, An Giang đóng 1 phòng giao dịch.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an, trước khi bị kiểm soát đặc biệt vào tháng 10/2022, SCB có một hội sở chính ở TPHCM, 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước. Như vậy, sau hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50.

Mới đây SCB cũng thông báo thanh lý lô 23 ô tô chuyên dụng dùng để chở tiền với giá khởi điểm 3,98 tỷ đồng. Lô xe thanh lý gồm 17 ô tô Mitsubishi Pajero và 6 ô tô Hyundai Starex từng được SCB dùng làm xe chở tiền. Tất cả đều mang biển số TPHCM, đăng ký trong giai đoạn 2004 - 2011.

Trong lô xe trên, có 2 chiếc cũ nhất đăng ký năm 2004 và một chiếc mới nhất đăng ký vào 2011. Còn lại, hầu hết được đăng ký trong những năm 2007 (5 chiếc) và 2008 (11 chiếc). Với giá khởi điểm cho cả lô là 3,98 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT), trung bình mỗi chiếc có giá khoảng 173 triệu đồng.

SCB không bán riêng lẻ từng xe mà chào cả lô cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu theo hình thức chào giá kín để hội đồng thanh lý tài sản của ngân hàng chọn mức mua cao nhất. Khách chào giá phải đặt cọc 690 triệu đồng, tương đương 30 triệu đồng mỗi xe. Tiền cọc sẽ được hoàn lại nếu không trúng đấu giá.

Như đã đưa tin, ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.

Trong hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó.