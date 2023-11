Nga tuyên bố bắn rơi 3 chiến đấu cơ Ukraine trong một ngày

TPO - Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai chiếc Su-27 và một chiếc MiG-29 cũng như phá hủy hai tên lửa S-200 của lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/11 cho biết: "Trong một ngày, hai máy bay Su-27 của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực Novoraisk và Velikaya Alexandrovka, vùng Kherson. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn rơi một máy bay chiến đấu MiG-29 gần Pyatikhatki thuộc Dnepropetrovsk."

Theo bộ này, trong ngày 26/11, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công 17 tên lửa phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và vô hiệu hóa 53 máy bay không người lái ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Kharkov và Kherson; phá hủy hai tên lửa S-200 của Ukraine trên Biển Azov.

Trước đó một ngày (ngày 25/11), Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine ở Dnepropetrovsk, đánh chặn thành công tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và 18 máy bay không người lái của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường nỗ lực tấn công vào các phương tiện chiến đấu thuộc không quân Ukraine. Phi đội máy bay chiến đấu của Ukraine chủ yếu là các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 thời Liên Xô, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, cũng như một số máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25.

Những máy bay chiến đấu này hầu như chỉ được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Một số khác thì được cải tiến để có thể sử dụng các loại đạn do phương Tây cung cấp, chẳng hạn như tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất hoặc biến thể SCALP-EG do Pháp sản xuất.

Cuối tháng 10, Nga thông báo đã phá hủy 24 máy bay chiến đấu của Ukraine trong khoảng thời gian 5 ngày. Thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ, việc vô hiệu hóa hàng loạt máy bay chiến đấu đã đạt hiệu quả đáng kể sau khi quân đội Nga nhận được hệ thống phòng không mới.

Thống kê từ RIA Novosti cho thấy, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã bắn hạ 542 máy bay quân sự của Ukraine; 255 máy bay trực thăng; 9.236 máy bay không người lái; 442 hệ thống tên lửa phòng không; 13.629 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác; 7.187 khẩu pháo dã chiến và súng cối; 15.642 chiếc xe quân sự chuyên dụng...

Quỳnh Như