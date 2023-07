Nga đưa siêu tăng T-14 Armata đến biên giới phía Nam?

TPO - Sáng 20/7, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Thượng tá Nguyễn Văn Tài - Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh.