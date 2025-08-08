Nắng nóng cực đoan kéo dài có lo thiếu điện?

TPO - Theo dự báo từ nay đến cuối năm 2025, nguồn điện cung ứng về cơ bản vẫn đảm bảo nhu cầu. Tuy nhiên, nếu xảy ra các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường nguy cơ sẽ khiến hệ thống điện chịu áp lực rất lớn.

Nhu cầu sử dụng điện tăng kỷ lục

Chiều 8/8, Bộ Công Thương họp về tình hình và giải pháp đảm bảo cung cấp điện các tháng còn lại năm 2025 và các năm 2025-2030, đặc biệt là sau những ngày nắng nóng và phụ tải cao.

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) - cho biết, trong những ngày đầu tháng 8, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc trong giai đoạn từ ngày 1 đến 4/8 đã vọt lên tới 28.187 MW, cao hơn 4.000 - 5.000 MW so với mức công suất vào các ngày Chủ Nhật trong tháng 7. Tính trên toàn quốc, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, đạt 54.939 MW, tăng khoảng 5.000 MW (tương đương 10%) so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 4/8 cũng đạt mức kỷ lục 1.112 triệu kWh, tăng 86 triệu kWh (8,4%) so với cùng thời điểm năm trước.

“Sự gia tăng đột biến về phụ tải đã kéo theo hiện tượng điện áp thấp trên lưới truyền tải miền Bắc”, ông Ninh nói và cho biết NSMO đã huy động tất cả các nguồn điện khả dụng tại miền Bắc, phối hợp tích nước các nhà máy thủy điện nhỏ để dồn công suất vào các giờ cao điểm của hệ thống, huy động các tổ máy chạy dầu miền Nam để bảo đảm công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc NSMO. Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo ông Ninh, dự báo từ nay đến cuối năm, hệ thống về cơ bản vẫn đảm bảo cung ứng điện. Tuy vậy, để đảm bảo cấp điện an toàn ổn định trong thời gian tới, đại diện NSMO kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường vai trò giám sát và chỉ đạo đối với các dự án nguồn điện truyền thống đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cũng như các dự án nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc.

Áp lực hệ thống nếu nắng nóng cực đoan

Ông Phan Tử Giang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, trong 7 tháng, các nhà máy điện trong hệ thống điện của Petrovietnam đã được huy động sản lượng 18,9 tỷ kWh, đạt 79% kế hoạch Bộ Công Thương giao. "Hiện tại, toàn bộ các nhà máy điện của Petrovietnam đều trong tình trạng khả dụng và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu huy động công suất từ NSMO”, ông Giang khẳng định.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - đánh giá, ngoại trừ một số thời điểm căng thẳng cục bộ khi hệ thống ghi nhận công suất tiêu thụ điện kỷ lục trên toàn quốc, hệ thống điện đang được vận hành an toàn, ổn định.

Theo các đại biểu, thách thức lớn nhất là các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường. Ảnh: Thanh Tuấn.

Riêng miền Bắc, công suất tăng đột biến tới 3.000MW, tương đương mức tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. “Xét tổng thể, các nguồn điện đã được huy động tối ưu, đảm bảo hiệu quả kinh tế của hệ thống. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường nếu xảy ra sẽ khiến hệ thống chịu áp lực rất lớn”, ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), với tốc độ tăng trưởng phụ tải luôn cao gấp rưỡi đến gấp đôi mức bình quân cả nước, miền Bắc hiện là khu vực có tình hình cung cấp điện khó khăn nhất trong toàn hệ thống.

“Tại thời điểm cao điểm nắng nóng như ngày 4/8 đã xảy ra sự cố đường dây, khi đó Tổng công ty đã chủ động phối hợp với NSMO và các khách hàng lớn tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Thọ… để thực hiện điều chỉnh phụ tải nhanh, tạm ngừng sản xuất, tiết giảm được 460 MW, giúp tránh cắt điện khẩn cấp toàn miền Bắc, góp phần quan trọng và đảm bảo an toàn hệ thống điện quốc gia”, bà Ánh cho hay.

Ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương - cho biết, để đảm bảo cung ứng điện trong ngắn hạn giai đoạn 2025 - 2027, trước mắt cần tăng cường các nguồn điện bảo đảm cung cấp điện cho miền Bắc; hoàn thiện quy định của pháp luật; phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới; đầu tư xây dựng lưới điện, đặc biệt là lưới điện truyền tải; phát triển các hệ thống lưu trữ điện và vận hành hệ thống điện.

Về trung, dài hạn, Cục trưởng Cục Điện lực cho rằng cần có các giải pháp cho các nguồn điện lớn, đặc biệt là các nguồn điện LNG; hoàn thiện thể chế, thúc đẩy triển khai các dự án cũng như giải pháp về đầu tư xây dựng lưới điện và vận hành hệ thống điện.