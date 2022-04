Nàng mẫu 21 tuổi Amelia Hamlin 'thiêu đốt' ánh nhìn với bikini nhỏ xíu

TPO - Amelia Hamlin khiến người nhìn không thể rời mắt bởi những shoot hình áo tắm quyến rũ ngất ngây mới đây.

Amelia Hamlin - con gái cưng của cặp đôi diễn viên Hollywood nổi tiếng Lisa Rinna và Harry Hamlin vừa trở thành gương mặt mẫu cho thương hiệu áo tắm Tropic Of C do "thiên thần nội y" Candice Swanepoel đồng sáng lập.

Trong loạt ảnh mới đây, Amelia Hamlin diện bộ áo tắm 2 mảnh màu đỏ cam nhỏ xíu, phô thân hình săn chắc vô cùng quyến rũ. Không chỉ vậy, với gương mặt quá xinh đẹp và thần thái sang chảnh đỉnh cao, chân dài sinh năm 2001 còn khiến cánh mày râu phải "chao đảo" khi ngắm nhìn.

Được biết đến là con nhà có truyền thống nghệ thuật nhưng phải đến khi yêu "trai hư" Scott Disick - tình cũ của chị gái Kim Kardashian là Kourtney Kardashian, và là nhân vật quen thuộc của show truyền hình thực tế Keeping Up Wit The Kardashians của nhà Kim Kardashian - vào cuối năm 2020, tên tuổi của Amelia Hamlin mới "phủ sóng" khắp nước Mỹ.

Scott Disick và Kourtney Kardashian từng có thời gian dài gắn bó và có với nhau 3 con chung trước đường ai nấy đi.

Amelia Hamlin và Scott Disick hơn cô 18 tuổi đã bên nhau 11 tháng và chia tay vào hồi tháng 9 năm ngoái. Page Six cho biết người mẫu sinh năm 2001 là người nói lời chia tay.

Hiện, anh chàng đào hoa Scott Disick đã có tình mới nhưng nàng mẫu 21 tuổi vẫn đang là quý cô độc thân.

Amelia Hamlin và bố Harry Hamlin vừa xuất hiện tại một sự kiện ở Washington, D.C (Mỹ) ngày hôm qua. Hai cha con mặc ton-sur-ton với trang phục đen tuyền. Chiếc váy cúp ngực của nàng mẫu 2k tôn vòng một gợi cảm, ôm sát người khoe vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Ngoài Amelia Hamlin, cặp đôi Lisa Rinna và Harry Hamlin còn có một cô con gái cũng là người mẫu nổi tiếng tên là Delilah Belle Hamlin sinh năm 1998. Hai ái nữ nhà Hamlin hiện là những chân dài nổi tiếng hàng đầu làng thời trang xứ sở cờ hoa.

Trân Trân