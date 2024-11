Nam Định có 2 tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; tin mới vụ cô giáo bị tố đánh nhiều học sinh lớp 1

TPO - Nam Định có 2 tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; thông tin mới vụ 2 thầy cô làm đơn tố cáo nhau sau xô xát ở trường; Bộ GD&ĐT quy định điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ GD&ĐT quy định điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Tỷ lệ chức danh nghề nghiệp hạng I tối đa không quá 10%, tỷ lệ chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương tối đa không quá 50% nhằm đảm bảo lựa chọn được những giáo viên xứng đáng, có đóng góp được ghi nhận và có sự nỗ lực phát triển nghề nghiệp trong thời gian giữ hạng.

Nội dung trên vừa được Bộ GD&ĐT đưa ra khi ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học thay thế Thông tư cũ từ năm 2021. (xem chi tiết)

Đang bị đình chỉ, Trường Quốc tế Mỹ lại thông báo sắp khai giảng năm học mới

Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) vừa gửi thông báo đến phụ huynh, học sinh cho biết đang làm mọi thứ để có thể đảm bảo trường khai giảng trở lại vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, phía Sở GD&ĐT cho biết, Trường này hiện vẫn đang bị đình chỉ hoạt động. (xem chi tiết)

Làm rõ nhóm học sinh vùi bạn vào bùn, lột quần áo quay lại video

Ngày 1/11, em K.A. (lớp 7, Trường THCS Ngô Gia Tự, phường An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Trước đó, một nhóm khoảng 6 học sinh lớp 8, cùng trường tới nhà K.A. yêu cầu ra ngoài nói chuyện. Sau đó, nhóm này dẫn A ra cánh đồng sau trường vùi em xuống đất đánh đập tập thể; quay video lột đồ rồi đe dọa không được nói với ai, nếu nói sẽ đánh nặng hơn nữa. (xem chi tiết)

Trường tuyển "chui" 174 học sinh: Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường xin lỗi phụ huynh

Liên quan đến việc tuyển sinh “chui” 174 học sinh lớp 10 năm học 2024-2025 khi chưa được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp chỉ tiêu, Trường Tô Hiến Thành (Hà Đông) đã phải tổ chức họp, xin lỗi phụ huynh đồng thời bàn phương án chuyển trường. (xem chi tiết)

Thanh Hoá: Thiếu giáo viên và kinh phí, nhiều môn học phải tạm dừng

Do thiếu giáo viên và nguồn kinh phí chi trả dạy thêm, từ đầu năm học 2024-2025 đến nay, nhiều trường ở các huyện miền núi Thanh Hóa chưa bố trí dạy được một số môn như: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc... (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT ra "tối hậu thư" sau những lùm xùm tại Trường Đại học Kinh Bắc

Ngày 31/10, Bộ GD&ĐT đã có văn bản xác định, việc bãi nhiệm ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc và việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng làm Chủ tịch Hội đồng trường từ tháng 12/2023 đến nay không thực hiện đúng quy trình quy định. (xem chi tiết)

Thông tin mới vụ 2 thầy cô làm đơn tố cáo nhau sau xô xát ở trường

Ông Giao Quốc Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, nhà trường đang tiếp tục phối hợp với công an xã Diễn Phong xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ xô xát trước đó vào ngày 19/10 giữa 2 thầy cô trong trường học. Sau 10 ngày xảy ra sự việc, do sức khỏe chưa ổn định nên cô Nguyễn Thị Ng. đang xin nghỉ dạy, ở nhà. (xem chi tiết)

Tin mới vụ cô giáo bị tố đánh nhiều học sinh lớp 1 ở Thanh Hóa

Bà Võ Đào Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên V.T.T - người bị tố đánh học sinh lớp 1.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên V.T.T có hiệu lực từ ngày 29/10/2024 đến khi cơ quan công an có kết luận chính thức về việc giáo viên này bị phụ huynh tố đánh bầm tím học sinh trong lớp. (xem chi tiết)

Bình Dương tìm người tung tin đồn "học sinh lớp 3 đâm chết bạn"

Ngày 29/10, tài khoản mạng xã hội (Facebook) tên “Nam Pham” đã chia sẻ thông tin với nội dung “Bình Dương, Định Hòa một học sinh lớp 3 đâm chết bạn học”. Trong phần bình luận, người này chia sẻ hình ảnh Trường tiểu học Định Hòa 1 (phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và khẳng định công an đang phong tỏa để điều tra. (xem chi tiết)

Nam Định có 2 tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Chiều 29/10, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT. Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT) và ông Bùi Văn Khiết, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã trao quyết định và chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.