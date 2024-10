Bộ GD&ĐT ra 'tối hậu thư' sau những lùm xùm tại Trường Đại học Kinh Bắc

TPO - Ngày 31/10, Bộ GD&ĐT đã có văn bản xác định, việc bãi nhiệm ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc và việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng làm Chủ tịch Hội đồng trường từ tháng 12/2023 đến nay không thực hiện đúng quy trình quy định.

Bộ GD&ĐT đã nhận được phản ánh từ bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, ông Đoàn Xuân Tiếp cùng các cá nhân và tổ chức khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc. Theo Bộ GD&ĐT, việc này diễn ra trong bối cảnh những lùm xùm liên quan đến hoạt động của nhà trường.

Bộ GD&ĐT đã tiến hành xác minh thông tin và làm việc với các bên liên quan để làm rõ tình hình. Căn cứ vào báo cáo và tài liệu từ các bên liên quan, tính đến ngày 16/10, Bộ khẳng định, việc bãi nhiệm ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng trường, và bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, cũng như việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng làm Chủ tịch Hội đồng trường từ tháng 12/2023 đến nay không thực hiện đúng quy trình quy định.

Bên cạnh đó, việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa khỏi chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc và giao bà Đào Thị Bích Thủy phụ trách toàn bộ hoạt động của trường cũng không được thực hiện đúng thủ tục.

Bộ GD&ĐT tạo yêu cầu nhà đầu tư, Hội đồng trường, và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc rà soát và điều chỉnh các văn bản không đúng quy định, cũng như yêu cầu các cá nhân được bổ nhiệm không được thực hiện nhiệm vụ theo các quyết định không hợp pháp.

Các cá nhân và tập thể liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người học và các tổ chức khác. Bộ cũng yêu cầu nhà trường ban hành quy định rõ ràng về tổ chức và hoạt động, thực hiện đúng thủ tục công nhận và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng trường và hiệu trưởng.

Đối với các vấn đề ngoài phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, như tranh chấp tài chính và quan hệ lao động, Bộ đề nghị các tổ chức và cá nhân liên quan gửi kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Trường Đại học Kinh Bắc cần khẩn trương ổn định tổ chức và thực hiện kiện toàn bộ máy theo quy định của pháp luật. Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường gửi báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện các nội dung này trước ngày 15/11.

Trước đó, ông Đoàn Xuân Tiếp đã bị tố sử dụng văn bằng không hợp pháp và bị khai trừ Đảng vào năm 2024. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng cũng gặp nghi vấn liên quan đến việc sử dụng bằng đại học giả.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 14/3/2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 283 về việc trao đổi kết quả xác minh bằng tốt nghiệp Đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Kết quả Học viện Tài chính đã phản hồi với văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000. Theo đó, Công an TP Hà Nội đã chuyển nguồn tin, tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.