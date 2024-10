Thông tin mới vụ 2 thầy cô làm đơn tố cáo nhau sau xô xát ở trường

TPO - Sau 10 ngày xảy ra sự việc xô xát với một thầy giáo trong trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An), hiện cô Nguyễn Thị Ng. vẫn tiếp tục xin nghỉ dạy ở nhà do tinh thần và sức khỏe chưa ổn định.

Ông Giao Quốc Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, nhà trường đang tiếp tục phối hợp với công an xã Diễn Phong xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ xô xát trước đó vào ngày 19/10 giữa 2 thầy cô trong trường học. Sau 10 ngày xảy ra sự việc, do sức khỏe chưa ổn định nên cô Nguyễn Thị Ng. đang xin nghỉ dạy, ở nhà.

"Hiện nhà trường đã nhận được bản tường trình sự việc từ thầy N. Trong bản tường trình, thầy N. trình bày bị cô Ng. đánh. Còn thầy N. không đánh. Giữa hai người trước kia có mâu thuẫn nhưng đã được giải quyết rồi. Sự việc xảy ra, giờ người này tố người kia đánh, nhưng không có hình ảnh, chứng cứ nên giờ đang chờ công an xác minh, điều tra làm rõ”, ông Giao Quốc Thắng nói và cho biết, phía trường muốn gặp gỡ từng người để tìm hiểu sự việc sau đó sẽ gặp chung cả 2 người. Tuy nhiên do cô Ng. xin nghỉ nên nhà trường chưa thể gặp để xác minh sự việc.

Hiệu trưởng trường THCS Vạn Phong cho biết thêm, trong thời gian cô Ng. xin nghỉ, nhà trường đã bố trí một giáo viên khác dạy thay để đảm bảo công tác dạy học. Cô Ng. chỉ được nghỉ trong thời gian quy định. Nếu vượt quá ngày nghỉ, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của luật.

Như trước đó đã đưa tin, vào buổi sáng thứ 7 ngày 19/10, cô Nguyễn Thị Ng. (45 tuổi, giáo viên bộ môn Lịch Sử) và thầy Phạm Văn N. (giáo viên bộ môn Tin học) xảy ra va chạm, xô xát nhau tại phòng thiết bị thư viện của trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Sau khi sự việc xảy ra, cô Ng. đã vào Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An để thăm khám và điều trị các vết thương trên cơ thể. Riêng thầy N. cũng phản ánh bị đau một số nơi trên cơ thể.

Sau vụ việc, cả 2 thầy cô cùng làm đơn tố cáo nhau. Nhận được đơn thư, Công an xã Diễn Phong đã thụ lý đơn và vào cuộc xác minh làm rõ.

Ông Mai Ngọc Long - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu cho biết: Phía Phòng đã cử đoàn công tác đến trường THCS Vạn Phong để xác minh và giao cho trường cần tìm hiểu, làm rõ sự việc rồi tiến hành xử lý theo quy định.