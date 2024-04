Hà Nội sàng lọc các nội dung bạo lực trên mạng xã hội

TPO - Thành phố Hà Nội giao cơ quan chức năng kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực, phòng, chống bạo lực học đường.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178 về việc thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 505 ngày 27/02/2017 giữa Công an thành phố với Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống...

Quản lý sử dụng internet, mạng xã hội an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên



Công an thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học, thực hiện tốt chế độ giao ban công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học với chính quyền và cơ sở giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi ngược đãi, bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ trường; triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy.

Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em; tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại, tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em; triển khai thực hiện việc phối hợp giữa dịch vụ công tác xã hội với công tác tham vấn học đường theo hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH; quản lý đường dây nóng 0243.2233.111 một cách hiệu quả để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ em hoặc thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, vi phạm quyền trẻ em.

Sở TT&TT được giao nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc thành phố, các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh và các lực lượng trong toàn xã hội về việc phối hợp cùng nhà trường trong phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Bên cạnh đó, tăng cường chuyển đổi số gắn với giải pháp cụ thể để hỗ trợ các bên có liên quan trong việc quản lý sử dụng internet, mạng xã hội an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Chỉ đạo triển khai và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường kết nối thường xuyên, liên tục, đảm bảo an toàn giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội; tăng cường kiểm soát các luồng thông tin không chính thống có tính chất kích động bạo lực, lôi kéo tham gia hành vi phạm tội và các tệ nạn xã hội...