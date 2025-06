Nam ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm nhạc

Ngày 19/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin đơn kiện ẩn danh được gửi đến đồn cảnh sát Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), với yêu cầu điều tra về cáo buộc môi giới mại dâm đối với Ju Hak Nyeon, cựu thành viên nhóm nhạc nam The Boyz.

“Dựa vào các báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông, Ju Nak Neyon thừa nhận anh ta môi giới mại dâm thông qua hãng thu âm của mình. Người ta nói một nhà sản xuất khác tại công ty cũng bị cách chức sau khi môi giới mại dâm. Mặc dù tội ác nói trên xảy ra ở Tokyo, Nhật Bản, Ju Hak Nyeon cũng phải bị pháp luật trừng phạt với tư cách là công dân Hàn Quốc”, trích đơn kiện.

Trước đó, vào ngày 18/6, One Hundred Label ra văn bản thông báo Ju Nak Neyon không còn là thành viên The Boyz, cũng như không còn làm việc tại công ty giải trí này nữa.

“Gần đây, chúng tôi tạm đình chỉ hoạt động của Ju Hak Nyeon ngay sau khi hay tin anh ấy có liên quan đến vụ việc gây tranh cãi. Chúng tôi cần thời gian điều tra và xác minh sự việc một cách kỹ lưỡng. Sau khi điều tra, chúng tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đã xử lý nghiêm túc. Chúng tôi thấy rằng việc duy trì lòng tin vào anh ấy với tư cách nghệ sĩ trở nên khó khăn. Do đó, sau khi thảo luận với các thành viên The Boyz, chúng tôi quyết định Ju Hak Nyeon rời nhóm và hợp đồng độc quyền của anh ấy cũng bị chấm dứt”, tuyên bố nêu.

One Hundred Label nhấn mạnh đây là quyết định tất yếu để bảo vệ The Boyz. Hãng cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì khiến họ thất vọng.

Trước đó, vào ngày 16/6, One Hundred Label thông báo Ju Hak Nyeon tạm ngừng hoạt động vì lý do cá nhân.

Tin tức này làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ban đầu, người hâm mộ tỏ ra hoang mang và yêu cầu công ty đưa ra lý do hợp lý.

Về sau, thông tin Ju Nak Neyon đi chơi với cựu diễn viên JAV bị lộ. Nam thần tượng bị cáo buộc tham gia vào đường dây môi giới mại dâm bất hợp pháp.

Theo News 1, Ju Hak Nyeon và nhóm bạn gặp gỡ cựu diễn viên phim người lớn Nhật Bản (JAV) Kirara Asuka tại quán bar ở Roppongi, Tokyo, vào ngày 29/5. Họ uống rượu cùng nhau thâu đêm. Ju được cho là ôm Kirara, trong khi người đẹp 18+ tựa cằm vào vai nam thần tượng.

Theo một số nguồn tin, Ju vốn không thừa nhận hành vi phạm pháp. Đến khi công ty quản lý đưa ra bằng chứng trong cuộc điều tra nội bộ, anh mới cúi đầu nhận tội và bị đuổi khỏi nhóm.

Trong bức thư tay đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm 19/6, Ju Hak Nyeon bác bỏ tin tức tai tiếng về mình.

Mở đầu, anh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bị sốc bởi những ồn ào liên quan đến anh, đồng thời trấn an những người lo lắng. Ngôi sao Kpop thừa nhận tham dự cuộc tụ tập liên quan đến rượu với người quen vào rạng sáng 30/5, nhưng khẳng định không hề vi phạm pháp luật.

“Đúng là tôi có mặt tại hiện trường, nhưng tôi muốn làm rõ bản thân không tham gia vào bất kỳ hình thức mại dâm hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, như báo chí hoặc tin đồn lan truyền”, nam ca sĩ sinh năm 1999 khẳng định.

Kirara Asuka sinh năm 1988, là người mẫu và cựu nữ diễn viên khiêu dâm người Nhật Bản. Kirara đóng phim khiêu dâm vào năm 2007 và giải nghệ vào năm 2020. Kể từ đó, cô chuyển hướng sự nghiệp sang trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. The Boyz, còn được biết đến với tên gọi Cre.kerz, là nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được. Nhóm ra mắt vào ngày 6/12/2017. Không tính Ju Hak Nyeon, nhóm có 10 thành viên bao gồm: Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Sunwoo và Eric. Đội hình ban đầu gồm 12 thành viên, nhưng vào tháng 10/2019, Hwall rời nhóm vì lý do sức khỏe.