Sự vắng mặt bất thường của Công nương Kate

TPO - Công nương Kate thành tâm điểm chú ý khi rút khỏi sự kiện Royal Ascot vào phút chót. Nhiều người lo ngại cho tình trạng của Vương phi xứ Wales, đặc biệt khi lý do được đưa ra khá mông lung.

Daily Mail đưa tin Công nương Kate đột ngột rút khỏi lễ hội đua ngựa Royal Ascot 2025 vào phút cuối vào ngày 18/6. Sự kiện năm nay được tổ chức lớn hơn vì kỷ niệm 200 năm thành lập.

Trong danh sách người tham dự do ban tổ chức công bố vào 12h trưa cùng ngày, Công nương Kate được xác nhận đi cùng Hoàng tử William trên cỗ xe ngựa thứ 2 trong đoàn rước hoàng gia đến trường đua Berkshire (Anh).

Tuy nhiên, chưa đầy 30 phút sau, Cung điện Kensington thông báo Vương phi xứ Wales không tham dự. William đổi sang ngồi cùng Vua Charles, Hoàng hậu Camilla và Hoàng tử Saud bin Khalid Al-Saud, thành viên Hoàng gia Ả Rập Saudi.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công nương Kate vắng mặt tại sự kiện quan trọng này. Năm 2024, cô không thể tham gia vì phải điều trị ung thư.

Theo Daily Mail, cô tiếp tục lỡ hẹn. Lý do đưa ra là “cần phải tìm sự cân bằng phù hợp giữa nghĩa vụ và sức khỏe khi quay trở lại hoàn toàn với hoạt động trước công chúng”.

Khi tuyên bố khỏi ung thư vào tháng 9/2024, Công nương Kate cho biết dù đã loại bỏ hết tế bào ung thư, vẫn còn con đường dài phía trước để chữa lành, phục hồi hoàn toàn và tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

Thời điểm đó, cô nhấn mạnh sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình một cách chậm rãi và thận trọng.

Trong khi Kate vắng mặt, mẹ cô, bà Carole Middleton, cùng con dâu là Alizee Thevenet (vợ James Middleton, em trai Kate) được thấy theo dõi cuộc đua ngựa truyền thống.

Việc Kate đột ngột rút khỏi sự kiện làm dấy lên nỗi lo lắng trong cộng đồng người hâm mộ hoàng gia. Nhiều người cho rằng cô không khỏe như những gì thể hiện ra ngoài.

Cư dân mạng bình luận: “Hy vọng Vương phi xứ Wales vẫn ổn. Tất nhiên là chúng tôi luôn nhớ cô ấy. Thật tuyệt khi thấy cô ấy tại Trooping the Colour và Order of the Garter. Cô ấy trông thật rạng rỡ và xinh đẹp”, “Bệnh cô ấy vẫn trong giai đoạn phục hồi. Các sự kiện liên tiếp có thể quá sức với cô ấy”, “Mong cô ấy thấy khỏe hơn”, "Tôi nghĩ là trời quá nóng để ở ngoài trong thời gian dài khi bạn đang hồi phục sau quá trình điều trị ung thư", "Cô ấy chỉ đơn giản là không khỏe thôi. Không hiểu sao nhiều người có thể ác ý như vậy, đưa ra những bình luận khiếm nhã", "Hy vọng cô ấy ổn. Ascot đã xác nhận sự tham gia của cô ấy, nhưng rút lại chỉ trong thời gian ngắn. Chuyện gì đã xảy ra với Kate?"...

Bên cạnh những người quan tâm, một số kẻ ác ý đưa ra những bình luận tiêu cực như Công nương Kate lười biếng, không thích Royal Ascot...

Trước đó, Công nương Kate tham dự nhiều hoạt động công khai của hoàng gia, bao gồm lễ diễu hành mừng sinh nhật Vua Charles Trooping the Colour vào ngày 14/6 và lễ trao huân chương Order of the Garter vào ngày 16/6. Tại 2 sự kiện, Kate gây sốt vì diện mạo rạng rỡ và phong cách thời trang thanh lịch.