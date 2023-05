Nam A Bank đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh tế qua nhiều hoạt động ý nghĩa Kết quả kinh doanh quý I năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng và hoạt động ý nghĩa . Đây là minh chứng cho hoạt động kinh doanh ổn định, minh bạch, sớm bắt kịp xu hướng thị trường của Nam A Bank để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng (KH).

Nam A Bank đã đạt được kết quả kinh doanh của quý khởi đầu năm khá vững chắc, tạo tiền đề để ngân hàng này hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2023. Theo đó, quý I năm 2023, tổng tài sản của Nam A Bank đạt hơn 194.000 tỷ đồng (tăng 9%) so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gấp 2 lần so với đầu năm (hơn 4.000 tỷ đồng), tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 31% (hơn 30.000 tỷ đồng), cho vay tăng 7% (hơn 128.000 tỷ đồng). Song song đó, so với đầu năm, tiền gửi KH tăng 10% (hơn 137.000 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 10% (hơn 13.000 tỷ đồng).

Với những hoạt động này, Nam A Bank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 763 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước và đạt 29% kế hoạch năm 2023). So với cùng kỳ năm trước, thu nhập lãi thuần tăng 42%, các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng như: lãi từ dịch vụ tăng 97%, lãi từ ngoại hối tăng 55%...

Trước thách thức mạnh từ thị trường, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này vẫn được kiểm soát tốt theo quy định của NHNN. Kết quả này thể hiện sự chú trọng mạnh mẽ của Nam A Bank trong công tác quản trị tín dụng khi bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn trước tác động phức tạp từ kinh tế thế giới.

Để kịp thời thích ứng với những biến đổi kinh tế thị trường, đạt kết quả kinh doanh tích cực như trên, trong 3 tháng đầu năm Nam A Bank đã không ngừng phát triển công nghệ, mở rộng mạng lưới, chú trọng công tác quản trị rủi ro.

Với chiến lược mũi nhọn về công nghệ như chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh số hóa sản phẩm dịch vụ đón đầu xu hướng kết hợp cùng yếu tố an toàn và hiệu quả, Nam A Bank được biết đến là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực này khi liên tục ra mắt những sản phẩm công nghệ mới như: Open Banking, ONEBANK, robot OPBA... Đầu năm 2023, ngân hàng này đã triển khai giải pháp Nền tảng điện toán đám mây Exadata đặt tại KH của Oracle (Oracle Exadata Cloud at Customer) và chính thức trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai giải pháp này.Việc chú trọng đầu tư công nghệ không chỉ giúp KH trải nghiệm các giao dịch tài chính đơn giản nhất, tiết kiệm thời gian mà còn tiết giảm các chi phí hoạt động, góp phần giúp Nam A Bank đạt kết quả kinh doanh trên.

Để hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững thì quản trị rủi ro luôn được các ngân hàng đặt lên hàng đầu. Qua đó giúp ngân hàng nâng cao khả năng ứng phó, nhanh chóng thích nghi và duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả khi có những biến động về kinh tế. Có thể nói, đây là một trong những ngân hàng tiên phong và chủ động áp dụng mô hình quản trị rủi ro theo quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế từ sớm. Năm 2022, Nam A Bank là 1 trong 4 ngân hàng Việt được KPMG công bố hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III. Đồng thời, triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) nhằm tăng cường tính minh bạch về tài chính và nâng cao hiệu quả, an toàn trong hoạt động tiến tới các chuẩn mực tài chính quốc tế toàn diện.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng lượng nhu cầu giao dịch tăng cao của KH, Nam A Bank liên tục được NHNN tin tưởng chấp thuận mở rộng mạng lưới. Dự kiến trong năm 2023, Nam A Bank khai trương 23 chi nhánh và phòng giao dịch, đến thời điểm này, Ngân hàng đã khai trương hơn 10 điểm, nâng tổng số phòng giao dịch và chi nhánh Nam A Bank lên hơn 120 điểm. Ngoài ra, Nam A Bank cũng khai trương hàng loạt điểm giao dịch số ONEBAK nâng tổng số lên gần 100 điểm, tự tin đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng triệu KH trên cả nước, kể cả dịp Lễ Tết.

Song song đó, với phương châm “đẩy mạnh kinh doanh song hành cùng hoạt động cộng đồng”, quý I năm nay tuy gặp không ít thách thức từ thị trường nhưng Nam A Bank vẫn dành ngân sách cho các hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực, chia sẻ cùng KH ổn định kinh doanh.

Theo đó, Nam A Bank đã nhanh chóng triển khai kịp thời các chính sách nhằm đồng hành cùng Chính phủ và NHNN hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân tháo gỡ bài toán nguồn vốn, phát triển kinh doanh để ổn định nền kinh tế vĩ mô. Ngân hàng này đã triển khai gói cho vay ưu đãi với hạn mức tín dụng đến 1.000 tỷ đồng, lãi suất cạnh tranh so với thị trường, áp dụng cho KH cá nhân sản xuất nông nghiệp xanh, KH nuôi tôm có ứng dụng công nghệ cao, hợp tác xã có liên kết/thành viên hợp tác xã có liên kết, hộ gia đình. Nam A Bank cũng đã triển khai gói tín dụng 3.000 tỷ đồng dành cho KH doanh nghiệp nhằm ưu đãi giảm lãi suất cho vay với mức giảm 2%/năm so với lãi suất cho vay hiện hành, áp dụng dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản…

Bên cạnh đó, các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cũng được Ngân hàng tích cực triển khai như phối hợp cùng UBND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) khánh thành 13 cây cầu với tổng chi phí hơn 10 tỉ đồng; trao tặng 3 tỉ đồng ủng hộ Chương trình “Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão” và Lễ hội Xuân hồng tại tỉnh Bình Dương, đồng hành xuyên suốt cùng Mai vàng tri ân do báo Người Lao Động khởi xướng… Ngoài ra, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) Nam A Bank đã đồng hành cùng hoạt động dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng tại Đền thờ Âu Lạc, khu du lịch thác Prenn, Tp.Đà Lạt.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Nam A Bank luôn sẵn sàng thích ứng và kịp thời đưa ra những quyết sách linh hoạt trước thách thức của thị trường nên đã đạt các chỉ tiêu quan trọng, khẳng định sự phát triển ổn định và hiệu quả. Những tháng tới, dự kiến thị trường còn nhiều khó khăn, Nam A Bank sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp những dịch vụ khác biệt cho KH, mở rộng mạng lưới. Song song đó, Nam A Bank sẽ tiếp tục chú trọng đáp ứng các nhu cầu tín dụng thiết thực, chia sẻ cùng KH trong việc ổn định đời sống, nối dài các hoạt động hướng tới cộng đồng để hiện thực hóa các chỉ tiêu trong năm cũng như thực hiện tốt trách nhiệm xã hội”.