Mỹ xác nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ

TPO - Một cư dân Los Angeles có hệ thống miễn dịch suy yếu nghiêm trọng đã chết vì bệnh đậu mùa khỉ, Cơ quan Y tế Công cộng Los Angeles đưa tin ngày 12/9. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) cũng đã xác nhận ca tử vong này là do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

"Người bệnh này bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng và đã phải nhập viện", thông cáo của Bộ Y tế Mỹ viết.

Nói chung, những người bị suy giảm miễn dịch, trẻ em dưới 8 tuổi và những người có tiền sử bệnh chàm, những phụ nữ mang thai hoặc cho con bú thường phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đậu mùa khỉ nặng hơn người bình thường.

Bộ Y tế Mỹ khuyến cáo, những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng nghi ngờ họ mắc bệnh đậu mùa khỉ được khuyến khích đi khám và điều trị sớm.

Cái chết của cư dân Los Angeles có thể đánh dấu trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Mỹ trong đợt bùng phát đang diễn ra. Vào cuối tháng 8, Cơ quan Y tế Tiểu bang Texas đã báo cáo một trường hợp của một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng chết sau khi được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ; tuy nhiên, vào thời điểm đó, các quan chức vẫn đang điều tra xem bệnh đậu mùa khỉ đóng vai trò gì trong cái chết đó. Và cho đến ngày 12/9, họ vẫn chưa công bố liệu trường hợp tử vong đó có phải do bệnh đậu mùa ở khỉ hay không, tờ Los Angeles Times đưa tin.

Tính đến ngày 12/9, gần 58.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo trên toàn thế giới và khoảng 57.500 trường hợp trong số đó đã xảy ra ở những địa điểm mà bệnh đậu mùa khỉ chưa lây lan trong lịch sử, theo CDC Mỹ. Chỉ riêng Mỹ đã báo cáo gần 22.000 trường hợp, với 4.300 trong số đó ở California.

Ít nhất 18 người đã chết vì bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu: 8 người ở những nơi thường không lưu hành bệnh đậu khỉ và 10 người ở những nơi có bệnh này.

Các virus đậu mùa khỉ gây ra đợt bùng phát hiện nay là virus đậu mùa khỉ nhánh II, thường ít gây chết người hơn các dòng đậu mùa khỉ khác. Trong lịch sử, virus phân nhánh II - trước đây được gọi là nhóm Tây Phi - đã giết chết từ 1% đến 3,5% số người được chẩn đoán mắc bệnh, trong khi virus phân nhánh I - trước đây là dòng Congo Basin - có tỷ lệ tử vong từ 6% đến 10%.

Những người chết vì bệnh đậu mùa khỉ có thể do suy phổi, viêm túi khí của phổi (viêm phế quản phổi) hoặc viêm não (viêm não) phát triển do nhiễm trùng. Các trường hợp tử vong khác do bệnh đậu mùa khỉ có liên quan đến nhiễm trùng do vi khuẩn thứ cấp và nhiễm trùng huyết, một phản ứng miễn dịch đe dọa tính mạng gây ra tình trạng viêm lan rộng và tổn thương các cơ quan.

Cho đến nay trong đợt bùng phát dịch bệnh hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa xác định được liệu tất cả những người chết vì bệnh đậu mùa khỉ đều do cùng một nguyên nhân tức thì, chẳng hạn như suy phổi hoặc nhiễm trùng huyết hay không.

