Mỹ lần đầu phát triển áo lót chiến thuật cho nữ binh sĩ

TPO - Lục quân Mỹ đang phát triển một loại áo lót chiến thuật dành cho nữ quân nhân của họ; nếu được phê duyệt trong mùa thu tới, đây sẽ là áo ngực đồng phục đầu tiên trong lịch sử mà quân đội Mỹ cung cấp cho nữ binh sĩ, CNN đưa tin ngày 5/8.

Áo lót chiến thuật lục quân đang được phát triển tại Trung tâm Chỉ huy Phát triển Khả năng Chiến đấu Lục quân Mỹ (DEVCOM) ở bang Massachusetts. Nếu được Ủy ban Quân phục chấp thuận, đây sẽ là chiếc áo ngực đồng phục chính thức đầu tiên mà quân đội Mỹ cung cấp cho các nữ quân nhân trong lịch sử của mình.

Ông David Accetta, người phát ngôn DEVCOM, nói rằng, nếu Ban Đồng phục quân đội chấp thuận mẫu thiết kế và đưa vào chương trình sản xuất, nó sẽ được thêm vào danh sách quân phục của Quân đội Mỹ.

Để phát triển áo ngực, DEVCOM đã khảo sát “hàng trăm nữ quân nhân ở những nơi khác nhau và làm những công việc khác nhau” để thu thập thông tin về “độ phù hợp, chức năng, sự hỗ trợ và hiệu suất”, ông Accetta nói.

Tích hợp vào áo giáp

Áo lót chiến thuật sẽ được tích hợp vào áo giáp hiện có và tăng cường khả năng bảo vệ cho các nữ binh sĩ, Army Times đưa tin ngày 4/8. Điều này có nghĩa là áo lót sẽ bao gồm các loại vải chống cháy và nhiều lớp nén tinh vi, có tính bảo vệ cao, đồng thời tính đến tầm quan trọng của kích thước chính xác, sự thoải mái đáng tin cậy, quản lý độ ẩm và khả năng thở.

Bà Ashley Cushon, nhà thiết kế quần áo và trưởng dự án áo lót chiến thuật, nói: “Mục tiêu chung là đưa ra các sản phẩm may mặc không chỉ bảo vệ người dùng mà còn giảm gánh nặng nhận thức đối với nữ binh sĩ do cảm giác khó chịu, không vừa vặn gây ra, cho phép họ tập trung vào nhiệm vụ của mình”. Nỗ lực này là một phần của chiến dịch đang diễn ra nhằm điều chỉnh các lựa chọn quân phục cho phù hợp với các loại cơ thể khác nhau.

Hiện có bốn bản mẫu. Mẫu A và B là áo lót thể thao dạng chui đầu có đệm lót và đường may có cấu trúc và kiểu giá đỡ tương ứng. C là loại áo ngực nén với dây đai chéo sau lưng. D có mặt trước có khóa kéo với các đường may viền và dây đai chéo sau có thể điều chỉnh được.

DEVCOM cũng đánh giá các ý tưởng thiết kế khả thi từ các đối tác trong ngành. Vì áo ngực được coi là một món đồ chiến thuật, không chỉ là một món đồ thể thao, nên các cuộc thử nghiệm kỹ lưỡng đã được tiến hành trong quá trình phát triển mẫu, bao gồm thử lửa tại Cơ sở Thử nghiệm nhiệt của DEVCOM.

Những phát hiện từ các cuộc thử nghiệm sẽ được nhóm phát triển tổng kết khi áo lót chiến thuật được trình bày trước Ban Đồng phục quân đội vào cuối năm nay.

Nếu bản mẫu được cấp phép, “chúng tôi sẽ coi đó là một chiến thắng dành cho các nữ quân nhân, những người sau đó có khả năng sẽ được cấp áo lót chiến thuật lục quân khi gia nhập quân đội lần đầu”, ông Accetta nói.