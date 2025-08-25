Mừng 33 năm SCTV: Tháng 8 rực rỡ với LALIGA mùa giải 2025/26, phim hay, quà lớn

LALIGA EA SPORTS 2025/26 trở lại đúng tháng sinh nhật là một món quà cực cháy cho truyền hình SCTV và khách hàng. Cùng với đó, list phim bom tấn TVB tháng 8 trên SCTV9, Phim giờ vàng SCTV14, bản tin thời sự nóng hổi 18h00 hàng ngày trên SCTV4, loạt chương trình chuyển động, du lịch, khám phá trên SCTV12… cùng với chương trình Hội viên SCTV+ Tặng điểm sinh nhật, đổi quà không giới hạn, hứa hẹn tháng sinh nhật bùng nổ cùng SCTV.

Món quà đầu tiên, LALIGA EA SPORTS độc quyền trên SCTV bùng cháy mùa giải mới 2025/26

Không thể nhắc đến LALIGA EA Sports mà thiếu cái tên SCTV Thể Thao – nơi đã gắn bó với giải VĐQG Tây Ban Nha suốt nhiều năm qua. Bắt đầu từ giữa tháng 8, khán giả sẽ được theo dõi trực tiếp loạt trận mở màn cực kỳ hấp dẫn của mùa giải 2025/26 trên các kênh SCTV15, SCTV17 và SCTV22.

Song hành với các trận đấu là sự trở lại của chương trình bình luận Hola Liga – được làm mới toàn diện cả về sân khấu, thời lượng (60 phút) lẫn tính tương tác. Khán giả có thể tham gia minigame, đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời lúc 20h00 thứ Sáu hàng tuần trên SCTV15.

Mùa giải LALIGA luôn là sân khấu của những màn so tài đỉnh cao, với tâm điểm là El Clásico giữa Real Madrid và Barcelona, trận derby thủ đô Madrid nóng bỏng hay các cặp đấu khu vực đầy kịch tính.

Mùa giải 2024/25 kết lại hành trình hoành tráng cho Barcelona và sự vươn mình của Lamine Yamal. Mùa giải LALIGA EA SPORTS 2025/26 hứa hẹn sẽ là bữa tiệc chiến thuật, bản lĩnh và sức trẻ. Lamine Yamal đã đạt độ chín từ mùa trước, liệu có sẵn sàng bùng nổ hơn nữa với chiếc áo số 10 danh giá? Real Madrid dưới thời HLV Xabi Alonso chắc chắn là thách thức lớn cho đội chủ sân Camp Nou với đội hình đắt giá nhất thế giới gồm dàn sao như Mbappé, Bellingham, Valverde, Vinícius… sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Và hãy cùng chờ xem, nếu có một số trận đấu LaLiga được tổ chức trên đất Mỹ sẽ là sự bùng nổ về thương hiệu LALIGA trên toàn cầu.

Có quá nhiều điều hấp dẫn được dự báo sẽ xuất hiện tại LALIGA EA SPORTS mùa giải 2025/26. 20 đội bóng đã sẵn sàng tranh tài, tạo nên những cuộc chiến không khoan nhượng và những bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn. Hãy cùng chờ đón và tận hưởng những diễn biến hấp dẫn tại giải bóng đá VĐQG Tây Ban Nha, được phát sóng độc quyền trên các kênh sóng của SCTV (SCTV15, SCTV17, SCTV22) và ứng dụng SCTV Online.

SCTV9 – Kho phim TVB đình đám mang tới những siêu phẩm trong tháng 8, hấp dẫn không kém như: 25 tập phim “Đồn cảnh sát số 7” lên sóng 18h hàng ngày từ 31/8/2025; 22 tập phim “Bức màn bí mật” lên sóng 22h hàng ngày từ 23/8; 30 tập siêu phẩm “Giải quyết sư” phát sóng 21h hàng ngày từ 20/8….

Cực hot trong khung giờ giải trí vàng trên SCTV14, chương trình Nhà có khách mùa 3 đang phát sóng lúc 18h30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Một chương trình hội tụ những gương mặt diễn viên rất đỗi quen thuộc của khán giả truyền hình ở căn hộ S14. Dưới sự dẫn chuyện của các MC duyên dáng, khán giả cuốn theo chuyện đời, chuyện nghề được các nghệ sỹ, diễn viên khách mời trải lòng đầy cảm xúc.

Tháng sinh nhật SCTV, Hội viên SCTV+ Nhận ngay điểm thưởng, đổi quà không giới hạn

SCTV đang triển khai loạt ưu đãi linh hoạt trong tháng 8.2025 đón sinh nhật tưng bừng. Đặc biệt, khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của SCTV, cài đặt App MySCTV để nhận ngay đến 200 điểm cộng, đổi quà không giới hạn từ 01/10/2025. Chỉ với vài thao tác, truy cập MySCTV (trên Apple Store hoặc Google Play), trở thành thành viên của chương trình Hội viên dài hạn (SCTV+), quý khách hàng sẽ được tích điểm ngay với 4 hạng: Khách hàng Thân thiết – Bạc – Vàng – Kim Cương. App MySCTV còn giúp khách hàng: Quản lý tài khoản, thanh toán cước; Nhận thông báo tích điểm, hạn đổi điểm và đổi quà online dễ dàng. Ngoài ra, riêng tháng sinh nhật này, từ 20/8 đến hết 30/9/2025, khách hàng chỉ dùng THC (Analog, KTS) cài đặt ứng dụng SCTV Online sẽ được miễn phí 6 tháng trải nghiệm gói OTT Premium+.

Thưởng thức bóng đá đỉnh cao, gói chuyên kênh đặc sắc, app SCTV Online giải trí mọi lúc mọi nơi, đồng thời tận hưởng ưu đãi cực khủng từ SCTV. Liên hệ Tổng đài 1900 1878, website www.sctv.com.vn, hoặc các chi nhánh SCTV toàn quốc để được lắp đặt nhanh chóng và tận hưởng thế giới giải trí không giới hạn.