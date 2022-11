Mua súng để bắn chó hàng xóm vì thường xuyên cắn gà

TPO - Ngày 10/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thành Tha (33 tuổi, ngụ khóm 7, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi mua, bán trái phép vũ khí quân dụng.