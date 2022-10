Bắt nhóm đối tượng ma túy tàng trữ súng quân dụng

TPO - Bất ngờ kiểm tra một căn nhà trọ tại ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), cảnh sát bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn ma túy và 1 khẩu súng (tương tự vũ khí quân dụng) cùng 3 viên đạn.

Ngày 7/10, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hồng Thiên Bảo (29 tuổi) ngụ phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) và Nguyễn Quốc Quân (35 tuổi) ngụ phường Bình Đa (TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đinh Thị Thu Hiền (28 tuổi, ngụ huyện Định Quán) do có con dưới 36 tháng tuổi.

Riêng đối tượng Bảo bị khởi tố thêm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 19/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy, Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an xã Thạnh Phú kiểm tra hành chính căn nhà do Bảo và Hiền thuê ở tại ấp 1 xã Thạnh Phú, bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra phòng ngủ của Hiền và Bảo, công an phát hiện 4 gói ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng hơn 0,6gr. Ngoài ra trong thùng catton tại phòng khách, cơ quan công an phát hiện 1 khẩu súng (tương tự vũ khí quân dụng) cùng 3 viên đạn và một số hung khí tự chế khác. Kiểm tra cốp xe mô tô của Quân, công an phát hiện 1 gói ma túy đá loại Methamphetamine có trọng lượng hơn 0,2gr.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai mua số ma túy trên của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở tỉnh Bình Dương về sử dụng dần và bán lại. Còn nguồn gốc khẩu súng, Bảo khai khi dọn dẹp bên hông nhà đang thuê thì phát hiện nên cất giấu nhằm mục đích sử dụng hoặc bán.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.