Đâm chết đồng nghiệp vì bị nhắc nhở dùng điện thoại trong giờ làm việc

TPO - Bị nhắc nhở vì sử dụng điện thoại trong giờ làm việc dẫn đến cãi vã, Hiếu và anh C. hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn sau giờ tan ca. Sau đó, đối tượng đã đâm anh C. tử vong.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Minh Hiếu (SN 1998), ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, anh L.H.C. và Hiếu cùng làm công nhân tại một công ty sản xuất giày da thuộc Khu công nghiệp Xuân Lộc. Chiều 5/10, trong lúc đang làm việc tại công ty, Hiếu sử dụng điện thoại thì bị anh C. phát hiện, nhắc nhở nên xảy ra cãi vã.

Ngay sau khi tan ca, cả 2 hẹn nhau ra bãi đất trống trong Khu công nghiệp Xuân Lộc để nói chuyện. Tại đây, Hiếu và anh C. đã lao vào đánh nhau. Hiếu lấy con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người anh C. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong.

Đến 20 giờ cùng ngày, Hiếu đến Công an huyện Xuân Lộc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng sau đó đã được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.