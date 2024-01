Mưa rét làm hàng nghìn ha lúa tại TT-Huế bị ngập

TPO - Đợt mưa rét kéo dài do ảnh hưởng không khí lạnh đã làm hàng nghìn ha lúa tại TT-Huế bị ngập.

Ngày 25/1, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc chủ động ứng phó rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn trời chuyển rét, huyện A Lưới có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm 24 và ngày 25/1 ở vùng đồng bằng, ven biển và TP. Huế có khi xuống 15,2 độ C; huyện Nam Đông 16,7 độ C và A Lưới 14,5 độ C.

Trong đêm 25/1, nhiệt độ dao động nhẹ, trời tiếp tục rét và rét đậm; huyện vùng núi A Lưới trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại nhiều vùng ở TT-Huế từ 14 - 16 độ C, huyện A Lưới từ 13-15 độ C.

Đợt rét này còn kéo dài trong 2-3 ngày tới, sau đó nhiệt độ tăng dần, rét chỉ còn xảy ra về đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa kéo dài, tại huyện Phú Vang đã có 1.730 ha lúa bị ngập, tập trung ở các xã Phú Lương 435ha; Phú Gia 800ha; Vinh Hà 200ha; Phú Hồ 100ha….

Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai các phương án phòng chống rét đảm bảo an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt đối với vùng núi cao. Có các phương án chống ngập úng bảo vệ lúa đông xuân 2023-2024 tại các vùng trũng thấp, ngập lụt.

Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Trước tình hình rét đậm, rét hại, Sở NN&PTNT TT-Huế còn yêu cầu các địa phương phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc và triển khai phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm, rét hại và dịch bệnh xảy ra.