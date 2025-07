Mưa lớn gió giật mạnh, gần chục căn nhà ở Lâm Đồng bị tốc mái

TPO - 9 căn nhà, đa phần của đồng bào Chăm bị hư hỏng nặng do mưa to, gió mạnh.

Ngày 11/7, lực lượng công an, quân sự và dân quân tự vệ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng đang giúp các hộ gia đình đồng bào Chăm trên địa bàn sửa lại những căn nhà bị tốc mái, sụp tường do ảnh hưởng của mưa, bão tối qua.

Trước đó, vào chiều qua (10/7), tại khu vực xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa to, kèm gió giật mạnh làm tốc mái nhà của một số hộ gia đình.

UBND xã Hồng Thái cho biết có khoảng 9 căn nhà, đa phần của đồng bào Chăm bị hư hỏng nặng do mưa to, gió mạnh. Tại hiện trường, nhiều căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, chỉ còn 4 bức tường. Nội thất trong nhà và các vật gia dụng bằng điện bị hư hỏng. Nhiều mái hiên bị đổ sụp, rất may không thiệt hại về người.