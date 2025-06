Mưa lớn gây sạt lở ở Lai Châu

TPO - Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài rạng sáng ngày 8/6, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện điểm sạt lở, gây ách tắc.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, sau mưa lớn, trên quốc lộ 4D đoạn qua xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ) tiếp tục xuất hiện hố cát tơ và bị sạt lở đất tại 3 điểm từ Km22 đến Km25+500, gây ách tắc.

Trên tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội - Lào Cai xảy ra sạt lở tại Km134 thuộc bản Nà Khum (xã Bản Hon, huyện Tam Đường).

Trên địa bàn huyện Tân Uyên, tuyến đường tỉnh lộ 133 tại km5+200 (xã Thân Thuộc) có một điểm sạt, gây ách tắc giao thông.

Trên tuyến đường tỉnh 129 (Lai Châu - Sìn Hồ) có điểm sạt lở taluy dương gây tắc đường tại Km13+400 và Km13+470; Km13+770.

Tại Km1+350 Tỉnh lộ 131 Thèn Sin (huyện Tam Đường) đi xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) bị sạt lở gây tắc đường.

Chính quyền các địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng, đơn vị quản lý giao thông huy động máy móc, phương tiện khắc phục hậu quả sạt lở, thông tuyến tạm thời để đảm bảo giao thông bước đầu.

Công an tỉnh Lai Châu cũng phát đi cảnh báo người dân chủ động tìm kiếm các tuyến đường lưu thông khác đảm bảo an toàn. Lực lượng công an, dân quân địa phương tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ người dân tại những điểm ngập úng, có nguy cơ cao sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khuyến cáo người dân ở các khu vực có địa hình đồi núi dốc, ven suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất… cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, không đi lại qua những khu vực xung yếu khi trời còn mưa to. Người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sạt trượt, nứt đất cần báo ngay cho chính quyền địa phương.