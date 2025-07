Mưa dông gia tăng ở TPHCM từ cuối tuần

TPO - Trong những ngày cuối tuần, khu vực TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, một số khu vực có xác suất mưa từ 60-65%.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, hiện rãnh áp thấp có trục khoảng 23–26 độ Vĩ Bắc đang dịch chuyển dần xuống phía Nam, đi qua khu vực Bắc bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động trên khu vực Nam bộ với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam suy yếu, trong khi nhánh phía Bắc tiếp tục lấn về phía Tây, gây biến đổi hình thế thời tiết trên diện rộng.

Dự báo trong 3–10 ngày tới (từ 11–20/7), rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần, nâng trục lên phía Bắc từ khoảng ngày 14/7 và sau đó suy yếu. Gió mùa Tây Nam duy trì ở mức trung bình. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 13–14/7 trở đi, khu vực Nam bộ sẽ xuất hiện hội tụ gió trên cao - dấu hiệu có thể dẫn đến mưa dông diện rộng trở lại, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Trong hai ngày cuối tuần (12 và 13/7), khu vực TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, một số khu vực ở TPHCM có xác suất mưa từ 60-65%.

Trong những ngày tới, mưa rào và dông tiếp tục duy trì với khả năng có các điểm mưa vừa, mưa to nên trong mưa dông cần đề phòng có dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như mưa lớn gây ngập úng.

Hôm nay (11/7), khu vực TPHCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.