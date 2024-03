Múa đồng diễn, thi rung chuông vàng tại Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tỉnh Nghệ An

TPO - Hơn 1.000 thiếu nhi trên địa bàn huyện biên giới Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi và màn múa đồng diễn đặc sắc.

Ngày 18/3, tại Trường tiểu học Thạch Thị (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” năm 2024. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong không khí tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” là hoạt động truyền thống của thiếu nhi Việt Nam nói chung và thiếu nhi Nghệ An nói riêng, nhằm thể hiện niềm tự hào của lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua phấn đấu, vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn - Đội tổ chức; phấn đấu trở thành những đoàn viên, thanh niên, những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước, cho tương lai.

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh có 887 liên đội. Để tạo môi trường rèn luyện, giải trí cho các em, thời gian tới cần thiết có thêm nhiều hoạt động, sân chơi cho thiếu nhi phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng lưu ý các tổ chức đội cần triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, cơ sở Đội, các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trách nhiệm của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, cơ sở Đội, các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng về tinh thần yêu nước, ý nghĩa và giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát động 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 18/3/2024; Thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật trẻ em. Tiếp tục duy trì, nhân rộng, triển khai các hoạt động, các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 21 suất học bổng với tổng trị giá gần 17 triệu đồng đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại các liên đội trên địa bàn huyện Anh Sơn. Thực hiện hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 30 bản đồ Tổ quốc và 1.100 khăn quàng đỏ cho Trường Tiểu học Thạch Thị.

Tại ngày hội, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: hoạt động "Chiến sĩ nhỏ thông thái" với Cuộc thi Rung chuông vàng mang chủ đề “Thiếu nhi Nghệ An với 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”; Cuộc thi "Chiến sĩ nhỏ tài năng" được triển khai dưới hình thức vẽ tranh “Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. Hoạt động "Chiến sĩ nhỏ 4.0" được tổ chức với nhiều chương trình: Sinh hoạt Đội số và trải nghiệm không gian đọc sách, triển khai phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”. Hoạt động "Chiến sĩ nhỏ nhanh nhẹn" được tổ chức với các trò chơi thú vị, bổ ích. Qua các hoạt động nhằm tạo cho các em một sân chơi bổ ích, lý thú; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ măng non đối các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập, tự do của nước nhà.