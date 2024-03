Hơn 5 triệu đội viên, thiếu nhi tham gia ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ

TPO - Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ” được tổ chức đồng loạt tại 12 ngàn trường tiểu học trên cả nước với sự tham gia của hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi khối các trường tiểu học. Điểm cầu chính của ngày hội được diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 18/3 Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (IDP) - Thương hiệu Lof Kun tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, phát động 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại Hà Tĩnh.

Chương trình này nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cùng các lãnh đạo Sở, ban ngành, đoàn thể và hàng ngàn em học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Theo ban tổ chức, ngày hội năm nay được tổ chức đồng loạt tại 12 ngàn trường tiểu học trên cả nước với sự tham gia của hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi khối các trường tiểu học. Điểm cầu chính của ngày hội được diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh và kết nối trực tiếp với 9 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Hoà Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, An Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và gần 12 ngàn liên đội trường tiểu học trên cả nước.

Điểm ấn tượng của ngày hội năm nay là hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi của 12 ngàn trường tiểu học trên cả nước đã cùng nhau đồng diễn bài “Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Kun học tốt”.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư mong muốn các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp và các cơ sở Đội triển khai đợt thi đua cao điểm này bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; tạo môi trường tốt nhất để các em cùng nhau thi đua rèn luyện, trau dồi kiến thức. Từ đó sau mỗi trải nghiệm, khám phá của các em sẽ là một niềm vui, mỗi thử thách sẽ là một bài học quý giá, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

“Từ các hoạt động ý nghĩa trong đợt thi đua cao điểm này sẽ có thật nhiều chiến công xuất sắc của các bạn Chiến sĩ nhỏ Điện Biên trên cả nước và 200 Chiến sĩ nhỏ Điện Biên xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia Hội quân Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc tổ chức tại Tỉnh Điện Biên từ ngày 24 đến 26/4/2024”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Tại ngày hội, Hội đồng Đội T.Ư đã chính thức phát động trong thiếu nhi cả nước đợt đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đợt thi đua sẽ được thực hiện trong 7 tuần, bắt đầu từ ngày 18/3 đến hết ngày 07/5/2024 với nhiều hoạt động phong phú theo từng chủ đề của mỗi tuần thi đua dành cho các chiến sĩ nhỏ Điện Biên đó là: Vui khoẻ và an toàn, Cùng tiến bước lên Đoàn, Thi đua học tập tốt, Làm theo lời Bác dạy, Yêu biển đảo quê hương, Theo bước chân anh hùng, Vững bước vào tương lai.

Sự kiện đặc biệt này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận và chính thức trao Kỷ lục Việt Nam: Ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ" có số lượng trường tiểu học trên cả nước tham gia màn đồng diễn bài “Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Kun học tốt” cùng lúc nhiều nhất Việt Nam”. Đây là hoạt động có quy mô lớn, là món quà đặc biệt của các em học sinh khối tiểu học trên cả nước chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Nhân dịp này, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam đã trao tặng: 100 suất học bổng mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại tỉnh Hà Tĩnh; trao tặng 1 không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội cho Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh trị giá 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng 28 tấm bản đồ Việt Nam cho liên đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ măng non của đất nước.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ” là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm vui, tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày hội tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, cùng nhau làm thật nhiều việc tốt, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức.