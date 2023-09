Mưa diện rộng ở Nam bộ kéo dài trong nhiều ngày tới

TPO - Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 6/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (5/9), ở khu vực miền Đông Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo ngày và đêm nay 6/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

“Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới”- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo.

Ngoài ra, hiện ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quốc có gió giật mạnh cấp 8, Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 6/9, ở vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5 m.

Tin lũ trên sông Đồng Nai - La Ngà Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay mực nước tại hầu hết các trạm khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai vẫn duy trì ở mức cao. Đến 13h ngày 5/9, mực nước đo tại trạm Tà Lài ở mức 112,59 m, cao hơn BĐII (112,50 m) là 0,09 m; tại trạm Phú Hiệp ở mức 105,41 m, thấp hơn BĐII (105,50 m) là 0,09m. Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) có khả năng xuống chậm và ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐII (112,50 m) khoảng 0,05-0,10 m. Mực nước tại trạm Phú Hiệp trên (sông La Ngà) có khả năng lên chậm, ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐII (105,50 m) khoảng 0,05 m. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt tại những khu vực thấp ven sông ở các huyện Định Quán, Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai. Mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông La Ngà ở cấp độ 1, sông Đồng Nai ở cấp độ 2. “Mực nước trên các sông, suối ở mức cao, có khả năng gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống kinh tế-xã hội trong khu vực”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.