Một Hiệu trưởng bị phạt 'kịch khung' vì vi phạm nồng độ cồn

TPO - Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 46 triệu đồng một hiệu trưởng trường THPT ở huyện Mường Khương vì vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 4/12, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai về việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ Đảng viên vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

Theo thông báo từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 22h30 ngày 2/10, trên quốc lộ 70, TP Lào Cai, ông L.M.C. (SN 1983), Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Mường Khương, huyện Mường Khương, điều khiển ô tô mang BKS 24A-017.xx vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông C. vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/lít khí thở. Ngoài ra, ông C. không xuất trình được Giấy phép lái xe. Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với ông C., tạm giữ ô tô.

Theo Phòng CSGT, với vi phạm kể trên, ông C. bị xử phạt số tiền 46 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng gửi thông báo vi phạm của ông C. tới chi bộ Đảng nơi ông này đang sinh hoạt và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đề nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với giáo viên này.

"Chúng tôi đã nhận được thông báo của Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai về vi phạm của ông C., đơn vị đã yêu cầu ông C. làm báo cáo giải trình, qua đó sẽ xem xét trách nhiệm đối với ông này", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nói.