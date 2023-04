Mondelez Kinh Đô đào tạo kỹ năng an toàn giao thông cho nhân viên bán hàng

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm, công ty Mondelez Kinh Đô luôn đặt con người làm trọng tâm trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực toàn diện của mình tại Việt Nam.

Doanh nghiệp luôn đặt sức khỏe và an toàn của nhân viên lên hàng đầu thông qua việc kiến tạo môi trường làm việc cân bằng, lành mạnh và an toàn cho toàn thể nhân viên từ nhà máy sản xuất, văn phòng, đến nhân viên lực lượng thị trường, với những hành động thiết thực để mọi nhân viên có được sự chăm sóc toàn diện nhất.



Đối với những nhân viên bán hàng, thời gian di chuyển trên tuyến bán hàng chiếm gần 90% thời gian làm việc mỗi ngày bằng xe máy nên việc lưu thông trên đường tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tai nạn giao thông, ngoài ra, trong điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam, chưa nhận thức đúng về an toàn giao thông cũng như kiến thức kiểm tra xe trước khi làm việc và kỹ năng phản ứng đối với các trường hợp bất ngờ xảy ra trên đường.

Để nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho tập thể nhân viên bán hàng của Công ty và góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả nước, Mondelez Kinh Đô lần đầu tiên tổ chức chương trình đào tạo “Huấn luyện phòng vệ lái xe 2 bánh an toàn khi tham gia giao thông” dành cho toàn bộ giám sát bán hàng, quản lý khu vực, quản lý vận hành tại các kênh bán hàng toàn quốc. Hoạt động được triển khai tại 6 địa điểm trên cả nước bao gồm: Vinh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Phú Quốc.

Chương trình huấn luyện được thực hiện kết hợp theo tiêu chuẩn an toàn của tập đoàn Mondelēz International và chương trình an toàn giao thông của Bộ Giao Thông Vận Tải. Tại đây, các chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp đã giúp đội ngũ nhân viên tại Mondelez Kinh Đô cập nhật luật giao thông đường bộ, nâng cao nhận thức về tai nạn giao thông, tăng kỹ năng phân tích và nhận diện các mối nguy gây mất an toàn giao thông, cũng như cách phản ứng với các tình huống phổ biến dẫn tới tai nạn giao thông.

Bên cạnh được cập nhật các kiến thức về an toàn giao thông, các học viên còn được tham gia những hoạt động huấn luyện thiết thực như kiểm tra xe với những bộ phận quan trọng trước khi lăn bánh, thực hành tự kiểm tra xe bất kỳ dưới sự đánh giá của huấn luyện viên, thực hành xử lý các tình huống bất ngờ trên đường cần phải xử lý nhanh và chính xác để hạn chế khả năng xảy ra tai nạn giao thông tới mức thấp nhất có thể.

Anh Văn Nguyễn Thanh Phong, Quản lý khu vực Mekong 1, chia sẻ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn công ty đã luôn có những hành động rất là thiết thực để chăm lo cho sức khỏe và sự an toàn của anh em nhân viên chúng tôi. Khóa huấn luyện an toàn giao thông này rất là bổ ích cho anh em sales ngoài thị trường như chúng tôi. Chúng tôi đã học hỏi và cập nhật những kiến thức mới nhất về an toàn giao thông để áp dụng không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày của mình nữa. Tôi tin rằng sau khóa học này chúng tôi sẽ có thể đóng góp vào việc nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.”

Anh Nguyễn Đình Chung, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Tại Mondelez Kinh Đô, chúng tôi luôn xác định con người là nền tảng quan trọng để xây dựng nên doanh nghiệp lớn mạnh bền vững. Với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả cho toàn thể nhân viên tại Mondelez Kinh Đô, việc đảm bảo an toàn giao thông cho nhân viên bán hàng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu. Khóa huấn luyện an toàn giao thông này là một trong những hoạt động quan trọng của công ty để đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc. Mondelez Kinh Đô hy vọng rằng thông qua những hoạt động huấn luyện thiết thực này, đội ngũ nhân viên bán hàng của công ty sẽ an tâm và an toàn hơn để phục vụ khách hàng tốt hơn.”

Không chỉ là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh mẽ, Mondelez Kinh Đô còn được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam với nhiều năm liên tiếp lọt vào các bảng xếp hạng uy tín như Top “100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam”, “Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam”, Giải thưởng Rồng Vàng Top 50 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu nhất Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của VCCI “… trong nhiều năm liên tiếp.