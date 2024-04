Mới nhất thời tiết TPHCM và Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30/4

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết TPHCM trong 5 ngày nghỉ sẽ tiếp tục có nắng nóng. Riêng ngày 27, 28 và 29/4 có nơi nắng nóng từ 38-39 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ 27/4 đến 1/5), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết hiện nay xu hướng vùng áp thấp nóng mở rộng hơn về phía nam do tác động của bộ phận tăng áp ở phía bắc di chuyển xuống.

Do đó, thời tiết khu vực TPHCM trong những ngày nghỉ lễ có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; riêng ngày 27, 28 và 29/4 có nơi 38-39 độ C.

“Tại các điểm du lịch biển gần TPHCM như: Côn Đảo, Phú Quốc, Vũng Tàu, dự báo có mưa rào nhẹ và dông vài nơi vào lúc chiều tối. Gió yếu, ở khoảng cấp 3-4 nên thuận lợi cho du lịch biển những ngày nghỉ Lễ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Sở Sao - Bình Dương (38.4 độ C).

Dự báo từ 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất: từ 35-39 độ, có nơi trên 39 độ.