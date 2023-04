Mỗi năm, hàng nghìn trẻ chào đời bị dị tật hàm mặt

TPO - Ước tính mỗi năm trên cả nước có khoảng 2.000 trẻ chào đời không may bị dị tật bẩm sinh biến dạng vùng hàm mặt. Tuy nhiên, với những tiến bộ của y khoa, hiện nay trẻ đang được can thiệp sớm ngay sau khi chào đời và hoàn thiện cấu trúc hàm mặt khi đến tuổi trưởng thành.

Thông tin trên được PGS.TS.BS Lâm Hoài Phương, Chủ tịch Hội Tạo hình TPHCM cho biết trong hội nghị khoa học “Sự phát triển của Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Y học tái tạo” diễn ra tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng TPHCM ngày 15/4.

Theo đó, với quy mô dân số đã lên tới 100 triệu người, mỗi năm trên cả nước có khoảng 2.000 trẻ chào đời bị dị tật vùng hàm mặt hay còn gọi là khe hở môi, hàm ếch. Những trẻ bị khiếm khuyết về mặt hình thể nếu không được can thiệp sớm khi đến tuổi dậy thì và trưởng thành sẽ sống trong tâm lý mặc cảm, tự ti ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và cơ hội thành công của trẻ.

Do đó, giải pháp can thiệp sớm về mặt ngoại khoa sẽ giúp trẻ có được cơ thể lành lặn bình thường như những trẻ khác. Theo PGS Hoài Phương – người được mệnh danh là "bàn tay vàng" trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình cho trẻ sứt môi, hàm ếch thì y học đã có rất nhiều tiến bộ trong các giải pháp tạo hình và thẩm mỹ. Với những ca đặc biệt khó cũng có những giải pháp can thiệp hiệu quả.

Tái tạo cấu trúc giải phẫu bất thường ở người bệnh hở môi vòm là thủ thuật đầy thách thức. Tuy nhiên, theo PGS Hoài Phương với phương pháp sử dụng vạt da tự thân và dùng nhiều vật liệu thay thế sụn sườn, sụn tai, vật liệu sinh học… đã giúp các phẫu thuật viên có thể can thiệp hiệu quả để mang lại khuôn mặt hoàn thiện cho người bệnh. "Với những trường hợp bị dị tật nhẹ, các bác sĩ chỉ cần một lần can thiệp cho trẻ. Tuy nhiên, với những trường hợp nặng, việc can thiệp sẽ được thực hiện thành nhiều giai đoạn và hoàn thiện cấu trúc thẩm mỹ trước tuổi trưởng thành cho bệnh nhân"- PGS Hoài Phương lưu ý.

Từ thực tế trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng đặc biệt là các thai phụ khi được chẩn đoán thai nhi có dị tật khe môi, hở vòm cần bình tĩnh lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Việc can thiệp phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ sẽ giúp con trẻ có được hình thể lành lặn bình thường nên các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng.