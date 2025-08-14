Ngập tràn ưu đãi từ MobiFone nhân dịp đại lễ, đảm bảo kết nối xuyên suốt khắp mọi miền Tổ quốc

Hòa chung không khí tự hào và hân hoan của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, MobiFone triển khai chuỗi ưu đãi đặc biệt, như lời tri ân gửi tới hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Để góp phần lan tỏa tinh thần ấy, MobiFone tham gia nhiều hoạt động nổi bật trên cả nước, gồm: “Ngày hội bình yên” tại phố đi bộ Hồ Gươm (16–19/8); Lễ “Khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1” tại Láng Hòa Lạc (19/8); và Triển lãm “Rạng rỡ Việt Nam – 80 năm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Cổ Loa, Hà Nội (28/8 – 5/9). Song song với các gian hàng trưng bày sản phẩm, nhà mạng cũng đẩy mạnh các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Đặc biệt, để đảm bảo kết nối thông suốt, MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm diễn ra sự kiện, đồng thời huy động đội ngũ kỹ thuật viên túc trực 24/24, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, mang đến chất lượng dịch vụ ổn định và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

VN80 – Gói cước đặc biệt mang dấu ấn lịch sử

Nhân dịp này, MobiFone giới thiệu gói cước VN80 – chỉ 34.000 đồng có ngay 80GB data dùng trong 7 ngày. “80” là con số gợi nhớ 80 năm lịch sử oai hùng, còn “34” tượng trưng cho 34 tỉnh/thành phố trong mô hình mới, như một thông điệp kết nối mọi miền đất nước. Gói cước áp dụng cho toàn bộ thuê bao trả trước và trả sau từ 15/8 đến 15/9/2025, giúp khách hàng thoải mái truy cập Internet tốc độ cao ở bất cứ đâu.

Khuyến mại nạp tiền – Nhân đôi giá trị

Ngày 2/9/2025, MobiFone tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản KM1T (dùng cho thoại và SMS nội mạng trong 15 ngày) cho tất cả thuê bao trả trước nạp tối thiểu 80.000 đồng/lần, không giới hạn số lần hưởng ưu đãi.

Thứ Tư bùng cháy – Ưu đãi data siêu khủng

Từ 13/8 đến 3/9/2025, vào mỗi Thứ Tư, khách hàng đăng ký mới gói cước từ 70.000 đồng trở lên sẽ được tặng ngay 80GB tốc độ cao dùng trong 7 ngày, không giới hạn số lần tham gia. Đăng ký hai gói, khách hàng nhận ngay 160GB – tha hồ trải nghiệm các tiện ích trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Chương trình áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước và trả sau của MobiFone, đặc biệt không giới hạn số lần tham gia, mang đến cơ hội hưởng ưu đãi trọn vẹn cho mọi khách hàng. Nghĩa là, chỉ trong một ngày khuyến mại, nếu khách hàng đăng ký thành công 02 gói cước sẽ nhận ngay 160GB data tốc độ cao, thoải mái truy cập Internet và tận hưởng các tiện ích trực tuyến suốt 07 ngày liên tiếp. Đây chính là cơ hội “vừa tiết kiệm – vừa trải nghiệm” mà MobiFone dành tặng để mỗi kết nối đều thêm trọn vẹn. Soạn ngay [MÃ GÓI] gửi 9199 hoặc đăng ký gói cước yêu thích tại đây để nhận trọn ưu đãi 80GB, cùng MobiFone đón Đại lễ lớn!

Với thông điệp “Tri ân và gắn kết”, MobiFone mong muốn những ưu đãi này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, chia sẻ niềm vui và đồng hành cùng người dân cả nước trong Đại lễ. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của MobiFone trong việc xây dựng một xã hội kết nối thông minh, hiện đại và giàu giá trị nhân văn.

