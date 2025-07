Mở rộng quyền lợi bảo hiểm cùng bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm từ Shinhan Life Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) chính thức ra mắt bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm gồm: Sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện; Sản phẩm bảo hiểm Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo; Sản phẩm bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nâng cao và Sản phẩm bảo hiểm Tử vong và Thương tật do Tai nạn.

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 5/2025, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Luôn chuẩn bị để sẵn sàng nắm bắt cơ hội, Shinhan Life Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng với những giải pháp tài chính chất lượng và phù hợp nhất.

Nối tiếp sứ mệnh mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn bằng sức mạnh tài chính, Shinhan Life Việt Nam vừa ra mắt bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm mang đến những quyền lợi bảo hiểm mở rộng từ chăm sóc sức khỏe đến bảo vệ tài chính trước các rủi ro như bệnh hiểm nghèo, thương tật hoặc tử vong do tai nạn.

Với Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện, Shinhan Life Việt Nam đồng hành bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi cùng với 5 chương trình bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm từ Việt Nam đến toàn cầu. Sản phẩm mang đến cho khách hàng sự an tâm trọn vẹn với Quyền lợi Điều trị nội trú lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện là lựa chọn hoàn hảo giúp khách hàng gia tăng khả năng bảo vệ và cá nhân hóa các giải pháp bảo hiểm cho gia đình.

Bên cạnh đó, Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nâng cao bảo vệ khách hàng trước 91 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu, với quyền lợi chi trả lên đến 1 tỷ đồng cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau. Trường hợp chẳng may mắc phải 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thuộc các nhóm bệnh khác nhau, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm là 200% Số tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, Sản phẩm Bảo hiểm Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo sẽ giúp khách hàng duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm khi mắc phải bệnh hiểm nghèo. Theo đó, trong thời gian quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này được chi trả thì khách hàng sẽ được hỗ trợ đóng phí bảo hiểm cho tất cả sản phẩm bảo hiểm đang tham gia trong hợp đồng bảo hiểm.

Tai nạn có thể xảy ra bất ngờ, từ những va chạm nhỏ đến các sự cố nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính của gia đình. Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do Tai nạn sẽ là giải pháp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro thương tật hoặc tử vong do Tai nạn, với quyền lợi chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do Tai nạn.

Ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Trong thời gian này, Shinhan Life Việt Nam tập trung vào hoạt động kinh doanh, các kênh phân phối, giới thiệu những sản phẩm bảo hiểm mới với chi phí hợp lý để cung cấp cho khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính chất lượng và phù hợp. Hiện tại, hai sản phẩm chủ lực của Shinhan Life Việt Nam, gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan – Sống An Vui vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu kép gồm bảo vệ và đầu tư (hoặc tích lũy) của khách hàng. Tôi tin rằng những sản phẩm mới này với nhiều quyền lợi mở rộng, giúp khách hàng chủ động trang bị thêm lá chắn bảo vệ trước những biến cố không lường trước được của cuộc sống”.

Hiện nay, khi thị trường bảo hiểm nhân thọ bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tập trung mở rộng quyền lợi bảo hiểm của người tham gia, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ vẫn sẽ luôn là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của Shinhan Life Việt Nam. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện những giải pháp tài chính chất lượng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của từng nhóm khách hàng riêng biệt, góp phần vào tiến trình hiện thực hóa khát vọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam từ tháng 2 năm 2021, có trụ sở chính tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ và đầu tư tài chính. Với số vốn điều lệ là 2.320 tỉ đồng, 100% góp bởi công ty mẹ Shinhan Life Insurance Corporation, Shinhan Life Việt Nam chính thức khai trương và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 1 năm 2022.