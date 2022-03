Mở cửa đón khách quốc tế: Tín hiệu vui

6 đoàn khách đăng ký đến Hội An

Anh Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty Lữ hành Hội An chia sẻ, sau khi Chính phủ quyết định mở cửa đón khách, cùng với những quy định “mở” hơn về công tác phòng chống dịch, trong đó không yêu cầu cách ly đối với khách quốc tế hoạt động của doanh nghiệp lữ hành đã nhận được phản hồi tích cực.

“Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi từ du khách nước ngoài và công ty du lịch kết nối ở các nước. Thay vì lắc đầu như trước kia khi nghe thông tin buộc phải cách ly thì giờ đây, họ đã hoàn toàn vui vẻ và mong muốn sớm quay trở lại Việt Nam. Hiện đã có 6 đoàn khách chủ yếu đến từ Đức, Pháp đăng ký đến Hội An. Đoàn khách đầu tiên sẽ có mặt tại Hội An vào đầu tháng 4 tới. Dù số lượng chưa nhiều nhưng đây là tín hiệu rất vui”, anh Tuấn nói.

Theo nhận định chung, hiện tại đang là mùa thấp điểm đón khách quốc tế, tuy nhiên hồi âm từ các công ty du lịch nước ngoài cho thấy, lượng khách sẽ đông hơn thông lệ vì du khách đã chờ đợi quá lâu để được đi du lịch.

Khách nội địa nhộn nhịp trở lại

Những ngày này, lượng khách du lịch đổ về TP. Hội An khá đông, nhất là vào dịp cuối tuần khiến nhịp sống phố Hội dần sôi động trở lại. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao - Truyền thanh & truyền hình TP. Hội An cho hay, theo thống kê mỗi ngày Hội An đón khoảng 2.000 - 3.000 lượt khách tham quan, những ngày cuối tuần, ngày lễ cao điểm khoảng 5.000 người, chủ yếu khách ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh quay trở lại Hội An.

Để kích cầu du lịch, Hội An triển khai chỉnh trang các điểm đến, khu làng nghề, xây dựng sản phẩm văn hoá nghệ thuật, sự kiện lễ hội; số hoá vé tham quan. “Chúng tôi cũng đang rất hy vọng được đón tiếp những đoàn khách quốc tế quay trở lại Hội An” - bà Cẩm nói.

HOÀI VĂN