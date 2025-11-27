MIXUE Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định với sự ký kết kỷ lục các hợp đồng nhượng quyền

93 cửa hàng mới đã được ký kết tại Đại hội nhượng quyền MIXUE 2025 cho thấy hãng vẫn đang tiếp tục tăng trưởng với định hướng chuyển sang mô hình lớn hơn, tập trung vào trải nghiệm khách hàng.

MIXUE Việt Nam, chi nhánh khu vực của Tập đoàn MIXUE (02097.HK), công ty hàng đầu thế giới về đồ uống tươi mới, đã tổ chức thành công Đại hội nhượng quyền MIXUE 2025 vào ngày 18 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội. Hai sự kiện đã thu hút gần 700 ứng viên nhượng quyền từ các tỉnh và thành phố trên cả nước, dẫn đến việc ký kết 93 hợp đồng mở cửa hàng mới ngay tại sự kiện — một sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. MIXUE Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ, với các ứng viên nhượng quyền tiềm năng tham gia tư vấn tích cực và bày tỏ mong muốn gia nhập, cho thấy sự tăng trưởng bền vững.

Việt Nam vẫn là thị trường lớn thứ ba của MIXUE trên toàn cầu và là động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng toàn cầu của thương hiệu. Tại hội nghị, MIXUE Việt Nam đã trình bày kết quả hoạt động mới nhất, chiến lược sản phẩm và khả năng cung ứng của mình, đồng thời công bố chiến lược nâng cấp, chủ động chuyển đổi từ việc tập trung mở rộng mật độ sang "giai đoạn mở rộng bền vững" với trọng tâm là hoạt động tinh gọn, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Một yếu tố then chốt trong sự chuyển đổi này là việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ mô hình "cửa hàng nhỏ truyền thống" sang mô hình "cửa hàng rộng hiện đại". Các cửa hàng mới và cửa hàng cải tạo có các quầy bar mở rộng, phân luồng khách hàng rõ ràng hơn, mặt tiền đô thị hiện đại và diện tích sàn rộng hơn đáng kể. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Đà Nẵng, các cửa hàng nâng cấp này đã nhanh chóng trở thành những điểm nóng trên mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam, củng cố vị trí thương hiệu của hãng, đại diện cho phong cách sống hiện đại nhưng giá cả phải chăng.

Ngoài ra, MIXUE đang thực hiện nâng cấp cấu trúc chủ động nhằm củng cố nền tảng lâu dài của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Công ty đang phân bổ lại tài nguyên một cách chiến lược vào các vị trí đắc địa và các mô hình cửa hàng hiệu quả hơn. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao khả năng sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư và đối tác nhượng quyền mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển trong tương lai. Bằng cách di chuyển các cửa hàng đến các khu vực có tiềm năng cao, MIXUE đã giúp 125 cửa hàng đạt được mức tăng trưởng doanh thu hàng ngày vượt hơn 50%, chứng minh rõ ràng hiệu quả của chiến lược này.

Từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư và đối tác nhượng quyền Việt Nam đã hoàn toàn đón nhận tầm nhìn chiến lược sắc bén của thương hiệu. 93 cửa hàng mới ký kết trong hai hội nghị sẽ bao phủ các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam, chứng tỏ rằng các đối tác nhượng quyền tiếp tục đặt niềm tin cao vào chi phí đầu tư có thể kiểm soát, chu kỳ hoàn vốn minh bạch và sự ổn định đã được chứng minh của thương hiệu MIXUE.

Thông qua việc đổi mới hình ảnh cửa hàng, nâng cao trải nghiệm trong cửa hàng và tăng tốc chuẩn hóa hoạt động, MIXUE Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn phát triển chất lượng cao mới, tạo ra giá trị lâu dài lớn hơn cho các đối tác nhượng quyền, nhân viên và hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Kể từ khi vào Việt Nam, MIXUE đã giới thiệu các loại đồ uống trái cây tươi, trà, kem và cà phê chất lượng cao với mức giá trung bình chỉ từ 10,000–30,000 VND, giành được tình yêu rộng rãi từ người tiêu dùng Việt Nam. Được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng toàn cầu tích hợp từ đầu đến cuối của tập đoàn, bao gồm mua sắm, sản xuất, logistics, nghiên cứu và phát triển, và kiểm soát chất lượng, MIXUE Việt Nam cung cấp chất lượng sản phẩm ổn định và lợi thế chi phí ngay cả trong quá trình mở rộng quốc tế nhanh chóng.

Tính đến tháng 6 năm 2025, Tập đoàn MIXUE vận hành hơn 53,000 cửa hàng trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc và 12 thị trường quốc tế, tương đương với việc bổ sung 9,796 cửa hàng so với năm trước. Tập đoàn MIXUE tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Đông Nam Á, hỗ trợ hoạt động bền vững và ổn định cho các cửa hàng hiện tại đồng thời chọn lọc vào các thị trường mới vào thời điểm thích hợp. Số lượng cửa hàng quốc tế đạt 4,733 trong nửa đầu năm, tăng thêm 128 cửa hàng so với cùng kỳ năm 2024. Một cột mốc đáng chú ý, Tập đoàn MIXUE gần đây đã được TIME magazine xếp vào danh sách 100 công ty có ảnh hưởng nhất năm 2025, trở thành chuỗi nhà hàng duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu này.

Để biết thêm thông tin về Mixue Vietnam, vui lòng truy cập https://vn.mixue.com/ hoặc theo dõi trang Facebook chính thức tại https://www.facebook.com/Mixue.Vietnam.