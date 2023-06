Mít thơm ngon, bổ dưỡng lại đại kỵ với những người sau

TPO - Mít là loại quả không chỉ thơm ngon mà hàm lượng dưỡng chất trong mít còn có thể mang lại tác dụng hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, với một số người, ăn quả này sẽ gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm bệnh nặng thêm hoặc có những biến xấu khó lường.

Lợi ích sức khỏe khi ăn mít

Tăng cường hệ miễn dịch

Mít là loại trái cây có nguồn vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là loại chất giúp cơ thể chống hiện tượng nhiễm virus và nhiễm khuẩn. Vitamin C giúp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch bằng cách hỗ trợ chức năng của các tế bào máu trắng. Một chén nước ép từ mít có thể cung cấp cho cơ thể một số lượng lớn chất oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể.

Chống lại bệnh ung thư

Ngoài vitamin C, mít còn rất giàu các chất dinh dưỡng thực vật như ignans, isoflavones và saponins. Đây là những loại chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn ra các căn bệnh liên quan đến thoái hóa.

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động đúng chức năng

Mít cũng chứa các chất có thuộc tính chống loét và rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, mít cũng chứa rất nhiều chất xơ, vì vậy chúng giúp ngăn ngừa táo bón và đi tiêu dễ dàng hơn. Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám ở ruột, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già (đại tràng).

Duy trì sức khỏe cho đôi mắt và làn da

Mít có chứa nhiều vitamin A, một loại chất dinh dưỡng có tác dụng rất lớn trong việc duy trì sức khỏe của đôi mắt và làn da. Mít có tác dụng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng và bệnh quáng gà.

Bổ sung năng lượng

Mít được coi như là một trái cây năng lượng do sự hiện diện của các loại đường như fructose và sucrose, những loại đường này giúp bạn bổ sung năng lượng gần như ngay lập tức. Mặc dù, mít là loại trái cây giàu năng lượng nhưng nó lại không chứa chất béo bão hòa, cholesterol. Vì vậy, nó là loại trái cây tuyệt vời để thưởng thức.

Trị chứng cao huyết áp

Kali chứa trong mít được chứng minh là có tác dụng hạ huyết áp. Vì vậy, ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giúp xương chắc khỏe

Mít rất giàu magiê, một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thụ canxi và kết hợp với canxi để giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương.

Ngăn ngừa thiếu máu

Mít cũng chứa nhiều chất sắt, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và kiểm soát việc giúp lưu thông máu trong cơ thể. Đối với những người ăn kiêng thì mít là loại trái cây tuyệt vời để ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt mà không sợ bị béo phì.

Những người đại kỵ với mít

Người bị gan nhiễm mỡ

Theo nghiên cứu, mít giàu dưỡng chất, và nhiều vitamin, tuy nhiên loại quả này chứa nhiều đường và không tốt cho gan, vì thế lời khuyên cho những người bị gan nhiễm mỡ là không nên ăn mít thường xuyên, thậm chí nên nói không với mít.

Các bệnh mãn tính

Những người có bệnh mãn tính chỉ nên ăn thưởng thức mà thôi. Khi ăn mít, xoài cần làm sạch nhựa, nhai kỹ và không ăn vào buổi chiều tối. Với trẻ em và người cao tuổi nên cắt nhỏ hoặc nghiền nhuyễn”.

Bệnh tiểu đường

Người bệnh tiểu đường cần phải ăn uống theo một chế độ ăn "kiêng chất đường". Trong khi đó, mít có chứa nhiều đường fructoza và đường glucoza, khi ăn vào được cơ thể hấp thu ngay, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng.

Bệnh suy thận mạn

Bệnh nhân suy thận mạn nên tránh các loại thức ăn giàu kali như mít. Do khi bị suy thận, kali bị ứ đọng lại dẫn đến tăng kali máu, nếu quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong do ngừng tim mà không có dấu hiệu báo trước nào.

Người bị suy nhược, sức khỏe yếu

Người có sức khỏe yếu khi ăn nhiều mít dễ bị đầy bụng, khó chịu, tim làm việc nhiều, có nguy cơ cao tăng huyết áp

Ăn mít đúng cách

Để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe, bạn nên lưu ý những vấn đề sau đây khi ăn mít

Bạn chỉ nên ăn mít sau khi ăn cơm 1 - 2 tiếng và lưu ý không ăn khi bụng đói. Nguyên nhân là bởi ăn lúc đói sẽ khiến cơ thể bị đầy bụng, khó tiêu…

Dù mít rất thơm ngon nhưng bạn lưu ý chỉ nên ăn với lượng vừa phải. Đặc biệt với những người mắc bệnh mãn tính thì chỉ nên ăn tối đa 80g, tương đương khoảng 3 - 4 múi mít/ngày.

Tốt nhất bạn nên ăn mít kèm với những hoa quả chín khác và uống nhiều nước để cung cấp đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Khi ăn mít, bạn cần ăn chậm, nhai kỹ và không nên ăn vào buổi chiều tối.

Nếu cơ địa của bạn hay nóng trong, nổi mụn nhọt thì khi ăn mít thì cần bổ sung đủ 2 - 2,5 lít nước/ngày và rau xanh với lượng từ 200 - 300g/ngày.

Bạn nên lựa chọn những quả mít chín cây thơm ngon, có thể dựa vào một số đặc điểm sau: Phần gai mít đã nở hết, đầu gai tròn và đều nhau, vỏ mít ngả màu vàng. Khi bạn ấn vào trái mít thấy vỏ đã mềm, vỗ vào nghe tiếng bịch bịch. Mít có mùi thơm rất đặc trưng, dù đứng cách xa nhiều mét bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi mít chín. Múi mít khi bổ ra có màu vàng óng, bóng mượt, phần xơ mít có màu trắng hoặc vàng nhẹ.