MIK Group ra mắt 'Câu lạc bộ triệu đô', thưởng lớn cho đại lý bán hàng

Ngày 20/3/2026 tại Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức sự kiện MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề “One Vision - Bolder Moves”, quy tụ hàng trăm đối tác phân phối trên toàn quốc. Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh đại lý với tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 tỷ đồng, cùng ra mắt cộng đồng MIK Millionaire Club.

Sự kiện MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề “One Vision - Bolder Moves”

“Cơn mưa giải thưởng” dành cho hệ thống phân phối

Tại sự kiện, MIK Group đã trao hàng loạt giải thưởng cho các đại lý có thành tích nổi bật trong năm 2025, trải dài qua 5 hạng mục từ Alliance Partner, Premier Partner, Honored Partner đến Platinum Partner và cao nhất là Excellence Partner.

Giải thưởng Excellence Partner trị giá 1 tỷ đồng được trao cho các đại lý kinh doanh xuất sắc.

Trong đó, hạng mục Excellence Partner - Đối tác Kinh doanh Xuất sắc 2025 có giá trị lên tới 1 tỷ đồng mỗi giải, vinh danh những đơn vị dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh và đóng góp chiến lược cho các dự án của MIK Group.

Nhiều hạng mục giải thưởng lớn MIK Group vinh danh các đối tác tại sự kiện.

Không khí lễ vinh danh diễn ra sôi động với phần trình diễn sân khấu, hiệu ứng ánh sáng và nghi thức trao cúp trang trọng, ghi nhận nỗ lực của các đại lý trên thị trường. Đại diện MIK Group cho biết, việc “mạnh tay” chi thưởng không chỉ là hoạt động tri ân mà còn thể hiện cam kết đồng hành dài hạn với hệ thống phân phối.

Ra mắt MIK Millionaire Club - cộng đồng sales tinh hoa

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, MIK Group chính thức ra mắt MIK Millionaire Club - cộng đồng dành cho các đại lý và cá nhân bán hàng xuất sắc.

Câu lạc bộ được xây dựng với hai nhóm thành viên chính gồm Core Partners và Elite sales, hướng tới mục tiêu tạo động lực dài hạn, đồng thời chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng trên toàn hệ thống.

Tham gia MIK Millionaire Club, các thành viên sẽ được hưởng nhiều đặc quyền như ưu tiên phân phối dự án, tiếp cận quỹ hàng, đào tạo chuyên sâu, kết nối cấp cao và các quyền lợi trong hệ sinh thái của chủ đầu tư.

MIK Millionaire Club - cộng đồng sales tinh hoa chính thức ra mắt.

Đại diện MIK Group nhận định, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới với yêu cầu ngày càng cao, việc đầu tư bài bản cho hệ thống phân phối là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng bền vững.

Lễ vinh danh và ra mắt MIK Millionaire Club là một phần trong chiến lược tăng cường hợp tác và xây dựng hệ sinh thái đối tác của MIK Group. Thông qua sự kiện, doanh nghiệp không chỉ ghi nhận đóng góp của các đại lý mà còn hướng tới việc hình thành một cộng đồng phân phối chuyên nghiệp, có năng lực triển khai và tư duy phát triển dài hạn.

Năm 2026 MIK Group công bố ra mắt thị trường hàng loạt dự án trọng điểm.

MIK Partnership Summit 2026 cũng đồng thời là dịp để doanh nghiệp kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, cập nhật xu hướng thị trường và chia sẻ định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Với việc chi mạnh tay cho hệ thống đại lý và ra mắt mô hình câu lạc bộ chuyên biệt, MIK Group cho thấy bước chuyển rõ nét trong chiến lược phát triển, đặt trọng tâm vào yếu tố con người và sự đồng hành cùng đối tác.