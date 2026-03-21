The Rise - Giao điểm hạ tầng, trung tâm tiện ích tại Happy Home Tràng Cát

Khi những khối nhà đầu tiên dần vươn cao tại Happy Home Tràng Cát, The Rise - khu căn hộ nằm ở vị trí trung tâm bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường nhà ở xã hội Hải Phòng. Sức hút đến từ một viễn cảnh sống rõ ràng: đi làm gần hơn, tiện ích đa dạng hơn, sinh hoạt thuận tiện hơn và một cộng đồng văn minh gắn kết đang dần lớn mạnh.

Nhịp sống tương lai nhìn từ công trường rộn rã

Tính đến tháng 2/2026, toàn dự án Happy Home Tràng Cát đã hiện rõ quy mô với 4 khu cao tầng, 27 tòa căn hộ. Tại The Rise, hai tòa đã hoàn thành phần móng, thi công đến sàn tầng 6. Các tòa còn lại đang triển khai phần hầm và kết cấu dầm sàn. Trên công trường, nhịp thi công diễn ra liên tục, tạo nên một “đường chân trời” mới mỗi ngày.

Trong lòng Happy Home Tràng Cát, The Rise nằm tại giao điểm của hai trục đường Hạnh Phúc (55m) và Đặng Kinh (40m) đã hoàn thiện. Từ điểm giao này, các hướng di chuyển tỏa đi linh hoạt, kết nối nhanh ra các trục lớn ngoại khu.

Từ The Rise, quãng đường đến Khu công nghiệp (KCN) Tràng Cát chỉ mất 3 phút, tới KCN Đình Vũ khoảng 8 phút, ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khoảng 6 phút và vào trung tâm thành phố khoảng 12 phút. Những con số này, với nhiều người lao động, đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực mỗi ngày.

“Tan ca mà về nhà nhanh, có thêm thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi thư giãn, là điều mà người lao động nào cũng mong muốn”, anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân tại KCN Tràng Cát, chia sẻ.

The Rise là giao điểm của những tuyến đường huyết mạch từ nội khu cho tới ngoại khu

Bên cạnh hạ tầng giao thông, The Rise còn được thừa hưởng hệ sinh thái “all-in-one” với 59 tiện ích đa dạng của khu đô thị, gồm: trường học, công viên, sân cỏ đa năng, sân thể thao, sân chơi trẻ em, chòi cảnh quan…

Sự hội tụ của hạ tầng, tiện ích này hứa hẹn sẽ tạo nên giá trị khác biệt cho The Rise. Khu căn hộ được kỳ vọng hình thành một nhịp sống riêng, vừa sôi động, thuận tiện kết nối, vừa đủ đầy, thư thái giữa khoảng xanh trong lành.

Chủ sở hữu của The Rise được tận hưởng không gian xanh đầy đủ tiện ích ngay cạnh nhà

Nơi khởi đầu cho một cuộc sống ổn định và bền vững

Một trong những yếu tố khiến The Rise nhận được sự quan tâm lớn là khả năng hình thành cộng đồng cư dân trẻ - những người có cùng nhu cầu và phong cách sống.

Chị Nguyễn Thị Lan, một công nhân tại KCN Đình Vũ, chia sẻ: điều chị quan tâm đặc biệt tới dự án này chính là nội khu có tới 2 trường học và 2 công viên lớn. Trẻ em sẽ có môi trường phát triển bền vững, người lao động như chị được tiếp thêm động lực, yên tâm làm việc.

“Trước đây, sống ở nhà trọ, con phải gửi trường tư, đi làm trong thấp thỏm, nếu về đây rồi, mọi chuyện sẽ khác”, chị Lan nói.

Ngay dưới chân các tòa căn hộ là không gian xanh và các tiện ích vui chơi giải trí

Với 2 trường học nội khu, cư dân nhí The Rise có thể tự đi bộ tới trường, cha mẹ giảm bớt thời gian đưa đón. Sau giờ học, công viên Kết nối kế cận trường hay Vườn Tương lai ngay dưới chân tòa căn hộ khuyến khích trẻ vận động, sáng tạo qua hệ thống sân chơi đa dạng chủ đề.

Tại đây, cha mẹ sau giờ làm việc có thể thả lỏng bằng vài vòng dạo bộ, tập thể thao hay đơn giản là dừng lại trò chuyện cùng hàng xóm. Buổi tối, cả gia đình tụ họp mua sắm, thưởng thức ẩm thực, vui chơi tại tổ hợp thấp tầng thương mại Boutique Home liền kề.

Khi hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cùng hội tụ, The Rise sẽ không chỉ là một nơi để ở, mà còn trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc sống ổn định và bền vững. Đó cũng là tinh thần “nơi khởi nguồn hạnh phúc” mà Happy Home Tràng Cát hướng tới.