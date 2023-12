Miền Trung đón mưa lớn kéo dài

TPO - Dự báo trong hai ngày 23-24/12, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Những ngày sau đó, khu vực này tiếp tục có mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm qua và hôm nay (22/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h/21/12 đến 15h/22/12 có nơi trên 100mm như Sông Hương (Thừa Thiên Huế) 126mm, Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) 156.2mm, Tam Trà (Quảng Nam) 124.4mm, Vạn Phước (Khánh Hòa) 135.8mm.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ chiều tối ngày 22/12 đến ngày 23/12, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Sau đó, từ đêm 23 đến ngày 24/12, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại nơi trũng thấp.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến hết năm 2023, khu vực Trung và Nam Trung Bộ duy trì thời tiết xấu với nhiều ngày trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh miền Trung đang trải qua một năm El Nino khá dị thường. Từ tháng 10 đến nay, khu vực này liên tiếp đón nhiều đợt mưa lớn, trong đó đợt mưa lớn tháng 10, tháng 11 đã thiết lập nhiều kỷ lục mưa lớn ở Huế và Đà Nẵng. Điều này trái với đặc trưng của một năm El Nino là mưa ít, khô hạn.

Dự báo, trong thời gian tới, những đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn có thể tiếp tục gây ra mưa lớn ở miền Trung.