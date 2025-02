Miền Bắc sắp đón mưa lớn

TPO - Vùng hội tụ trên đới gió Tây sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày 25-26/2, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá. Tại miền Trung, mưa lớn tiếp tục.

Sau chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài, trong hai ngày 25-26/2, miền Bắc chuyển sang hình thái thời tiết mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 25/2, miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ. Ngày 26/2, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ.

Dự báo trong hai ngày 27-28/2, các tỉnh miền Bắc chuyển sang thời tiết ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ tăng nhanh.

Hà Nội ngày 25/2 trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, cao nhất 15-17 độ.

Ngày 26/2, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động từ 15-18 độ. Những ngày sau đó, Hà Nội hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh, trời ấm.

Tại các tỉnh miền Trung, mưa lớn còn diễn biến phức tạp. Trước đó, từ ngày 22-24/2, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và phía Đông Đắk Lắk có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 25-50mm, một số nơi có lượng mưa trên 100m như Đà Nẵng 547mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 488mm, Thôn 10 xã Ea Mdoal (Đắk Lắk) 335mm, Khánh Trung (Khánh Hòa) 246mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 240mm và Tuy Hòa (Phú Yên) 130mm.

Đây là đợt mưa lớn rất hiếm gặp ở khu vực này trong mùa khô dù hình thái gây mưa không bất thường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong đêm 24 và sáng 25/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm. Từ đêm 25-26/02, khu vực còn mưa và mưa nhỏ. Từ ngày 27/2 trời ít mưa, có nắng.