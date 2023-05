Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt đến bao giờ?

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38, có nơi trên 39 độ.

Hôm qua (5/5), miền Bắc, miền Trung nhiều nơi nhiệt độ cao nhất trên 41 độ như Mường La (Sơn La) 41.3 độ, Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ, Phù Yên (Sơn La) 41.6 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42.9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 42.2 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.2 độ, Đô Lương (Nghệ An) 42.2 độ, Vinh (Nghệ An) 41 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.3 độ. Đặc biệt tại Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận 43.1 độ.