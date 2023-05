Ngày mai có thể xuất hiện nắng nóng kỷ lục

TPO - Ngày mai (6/5) sẽ là ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất đo được trong lều khí tượng có thể trên 41 độ. Nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng kỷ lục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (5/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-40 độ.

Một số nơi ghi nhận trên 40 độ như Yên Châu (Sơn La) 40.2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 41.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 40.6 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41.9 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.1 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.5 độ, Đô Lương (Nghệ An) 40.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.4 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai (6/5) sẽ là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ dự báo trên là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa. Trong đó, khu vực nội thành các đô thị lớn thường có nhiệt độ bên ngoài cao hơn độ dự báo từ 5-7 độ, thậm chí cao hơn.

Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 6/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Ông Hưởng cho biết, trọng tâm của đợt nắng nóng lần này tập trung ở Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở một số điểm có thể vượt kỷ lục ghi nhận được trước đó trong tháng 5.

Dự báo sau đợt nắng nóng diện rộng này, miền Bắc, miền Trung sẽ duy trì thời tiết mát mẻ đến giữa tháng 5. Trong nửa cuối tháng 5, khu vực này có thể đón thêm 2-3 đợt nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày mai (6/5), chỉ số tia UV trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng, nhất là trong khoảng thời gian từ 12-16h.