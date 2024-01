Miền Bắc bước vào đợt rét đậm nhất năm

TP - Mười ngày cuối của tháng 1 được nhận định có thể là khoảng thời gian rét nhất của mùa đông năm nay khi liên tiếp các đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh tràn xuống nước ta, khiến nhiệt độ thấp nhất từ hôm nay ở miền Bắc chỉ 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, riêng vùng núi cao dưới 0 độ.

Học sinh Hà Nội có thể nghỉ học vì giá rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay sau đợt không khí lạnh tràn xuống hôm 20/1, ngày và đêm nay (22/1), thêm một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Do đó, từ đêm 21/1, Bắc bộ trời chuyển rét hại, khu vực Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại. Từ chiều tối và đêm 22/1, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên- Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khu vực Bắc Trung bộ từ 9-11 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên ‘- Huế từ 13-16 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời cũng chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ.

Cụ thể, ngày 22/1, vùng núi Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 6-9 độ, vùng núi cao dưới 2 độ, các nơi khác ở Bắc bộ xuống còn 9-12 độ, Bắc Trung bộ từ 11-13 độ. Từ đêm 22 đến ngày 23/1, vùng núi Bắc bộ xuống còn 3-6 độ, có nơi dưới 0 độ, các nơi khác ở Bắc bộ từ 7-10 độ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 9-11 độ, Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ 13-16 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đó đỉnh điểm của rét đậm, rét hại sẽ tập trung từ 23-26/1. Đây được nhận định có thể là thời gian rét nhất của mùa đông năm nay. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 22/1, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 23-26/1, miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, làm gia tăng cảm giác rét buốt trong những ngày này.

Do ảnh hưởng của giá rét, tại nhiều địa phương, học sinh tiểu học có thể nghỉ học. Tại Hà Nội, theo quy định của Sở GD&ĐT, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ, học sinh tiểu học và mầm non sẽ nghỉ học, nhiệt độ xuống dưới 7 độ, học sinh THCS sẽ nghỉ học. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 22/1, nhiệt độ Hà Nội có thể dao động từ 12-14 độ. Trong bốn ngày 23-26/1, nhiệt độ thấp nhất Hà Nội khoảng từ 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất 14-15 độ. Tuy nhiên, đây là nhiệt độ mang tính dự báo. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ phát bản tin nhiệt độ lúc 6h hằng ngày trên website nchmf.gov.vn làm căn cứ để các địa phương ra quyết định cho học sinh nghỉ học.

Miền Trung mưa lớn

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ chiều và đêm 22/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Dự báo ngày 23-24/1, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sau đó từ 25-28/1, khu vực này tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, cùng với giá rét, sự xuất hiện của mưa và độ ẩm không khí tăng cao khiến nguy cơ cao xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao như Fansipan, Mẫu Sơn, Mù Cang Chải. Trước đó, trong đợt rét từ 17-27/12, nhiều nơi đã xuất hiện băng giá như Mẫu Sơn, Sa Pa, Mù Cang Chải…