Mercedes-Benz G-Class thuần điện mạnh hơn bản xăng

TPO - Người trồng cà phê Đắk Lắk đang say trong niềm vui khi giá cao nhất từ trước đến nay. Song họ cũng nơm nớp nỗi lo mất mùa trong vụ tới vì sâu bệnh, khô hạn…

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ cô gái bị siết cổ tử vong vừa xảy ra tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).