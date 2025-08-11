MEGA Offer kỷ niệm 1 năm GAC MOTOR Việt Nam: Ưu đãi đỉnh cao cho SUV & MPV công nghệ tiên tiến

GAC MOTOR Việt Nam cùng hệ thống Đại lý ủy quyền trên toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8, mang đến cho khách hàng thêm nhiều cơ hội sở hữu các mẫu xe hiện đại, giàu công nghệ và an toàn hàng đầu.

Chương trình áp dụng loạt chính sách tài chính linh hoạt, trả góp chỉ từ 9 – 22 triệu đồng/tháng cho tất cả các mẫu xe, kết hợp bộ đặc quyền hậu mãi “7-7-7” hấp dẫn nhất phân khúc.

Chỉ sau một năm ra mắt, các mẫu xe mang phong cách thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội từ thương hiệu GAC MOTOR đã nhanh chóng khẳng định dấu ấn tại thị trường Việt Nam. Với mong muốn nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng trong nước, GAC MOTOR Việt Nam và hệ thống Đại lý giới thiệu gói ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, áp dụng cho ba mẫu xe chủ lực

GAC All-New M8 – Trả góp chỉ từ 22 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.699.000.000 VNĐ

GAC All-New GS8 – Trả góp chỉ từ 16 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.269.000.000 VNĐ

GAC All-New M6 Pro – Trả góp chỉ từ 9 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 699.000.000 VNĐ

Bên cạnh chính sách tài chính dễ tiếp cận, khách hàng còn được nhận bộ đặc quyền hậu mãi “7-7-7” chưa từng có trong phân khúc MPV và SUV tại Việt Nam:

7 năm bảo hành chính hãng

7 năm miễn phí cứu hộ 24/7

7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ

Chương trình được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 01/08 đến hết ngày 31/08/2025 tại các đại lý GAC MOTOR ủy quyền trên toàn quốc.

MỞ RỘNG HỆ THỐNG – CHÀO ĐÓN GAC MOTOR BÌNH TÂN

Tiếp tục chiến lược phủ rộng hệ thống phân phối, tháng 8/2025 GAC MOTOR Việt Nam chính thức khai trương GAC MOTOR Bình Tân – Đại lý 3S ủy quyền chính hãng tại 59J Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Hotline: 0976 304 700). Đây là đại lý thứ 11 trong hệ thống, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình mở rộng lên 20 đại lý vào năm 2025.

GAC MOTOR Việt Nam cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao, hậu mãi vượt trội cùng trải nghiệm mua sắm chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thương hiệu GAC MOTOR và các dòng xe tại Việt Nam, vui lòng truy cập website chính thức: www.gacmotorvn.com.vn hoặc số hotline: 1800255511 hoặc hệ thống Đại lý trên toàn quốc:

Miền

Tên Đại lý

Hotline

Bắc

GAC MOTOR Bắc Ninh

0919269996

GAC MOTOR Hải Phòng

0333246810

GAC MOTOR Quảng Ninh

0988587840

Trung

GAC MOTOR Vinh

0914888889

GAC MOTOR Lâm Đồng

0931861386

GAC MOTOR Đà Nẵng

0989399499

Nam

GAC MOTOR Tân Sơn Nhất

0914888886

GAC MOTOR Phú Mỹ Hưng

0843066222

GAC MOTOR Long An

0938883338

GAC MOTOR Tân Uyên

0908727620

GAC MOTOR Bình Tân

0976304700



Thông tin chi tiết về các sản phẩm:

ALL-NEW M8 – TIÊU CHUẨN MỚI TRONG PHÂN KHÚC MPV CỠ LỚN.

GAC All-New M8 là mẫu MPV cao cấp được phát triển dành riêng cho khách hàng yêu cầu cao về tiện nghi, thẩm mỹ và trải nghiệm. Thiết kế ngoại thất bề thế với lưới tản nhiệt khổ lớn, cụm đèn LED ma trận ấn tượng kết hợp cùng khoang nội thất chuẩn thương gia – nơi nổi bật với hàng ghế giữa tách biệt, tích hợp massage, làm mát, sưởi, cùng hệ thống lọc khí hiện đại và cửa sổ trời toàn cảnh hiệu ứng ánh sao. Xe trang bị động cơ 2.0T GDI Turbo mạnh mẽ, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Aisin, mang lại cảm giác lái đầy phấn khích, linh hoạt nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống “ma trận” túi khí toàn diện 360° - lần đầu tiên có trong phân khúc MPV với túi khi cho hàng ghế sau. Tính năng này cùng các hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (FAPA), hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS)… giúp All-New M8 trở thành mẫu xe dẫn đầu trong việc bảo vệ hành khách với gần 20 tính năng an toàn.

ALL-NEW GS8 – THẾ HỆ MỚI, UY THẾ MỚI

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi vượt kỳ vọng. Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái mượt mà, đầm chắc trên mọi địa hình.

Khung gầm công nghệ MegaStar cấu trúc thép cường lực, hệ thống treo độc lập, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp xe vận hành ổn định và an toàn trong mọi hành trình. Không gian cabin được đầu tư chỉn chu với màn hình kép 12.3 inch, ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống cách âm ấn tượng và hàng loạt trang bị cao cấp khác.

Với thiết kế bề thế, tiện nghi chuẩn SUV hạng sang, cùng mức giá cạnh tranh, All-New GS8 là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV toàn diện – vừa đủ mạnh để dẫn đầu, vừa đủ thông minh để nổi bật. Đây là thời điểm lý tưởng để chạm tay vào chiếc SUV đáng giá nhất trong phân khúc.

ALL-NEW M6 PRO – TIÊU CHUẨN MỚI CHO PHÂN KHÚC MPV CỠ TRUNG

All-New M6 Pro là mẫu MPV cỡ trung hoàn toàn mới từ GAC trong phân khúc cỡ trung sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ dẫn đầu và giá trị sử dụng vượt trội. Phiên bản GL trang bị động cơ tăng áp 1.5L GDI thế hệ mới, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, cho công suất 174 mã lực nhưng vẫn ghi nhận mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 7,2L/100km. Với kích thước lớn trong phân khúc (4.793×1.857×1.765 mm), xe gây ấn tượng mạnh nhờ mặt ca-lăng khỏe khoắn, cụm đèn LED ma trận, dải đèn hậu 230 điểm và mâm 18 inch (bản GL) thể thao. Tiến vào bên trong, All-New M6 Pro sở hữu nội thất rộng rãi, giàu tiện nghi với cụm màn hình đôi, điều hoà 2 vùng với 3 chức năng an toàn: lọc bụi mịn PM1.0, lọc không khí công nghệ Plasma và cảm biến đo chất lượng không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360° và gói an toàn ADAS, đáp ứng nhu cầu “đa năng – tiện nghi – an toàn” của gia đình.

Thông tin tham khảo

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp lọt trong danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023 cùng kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, Thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ô tô máy xăng, thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Tập đoàn Tan Chong cũng đang phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.