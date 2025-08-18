Meey Group được vinh danh Top 10 thương hiệu tiêu biểu ASEAN 2025

Tại Lễ công bố và vinh danh ASEAN Award 2025, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6 tại Singapore ngày 16/8, Meey Group đã xuất sắc được xướng tên ở cả hai hạng mục cao quý Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu ASEAN 2025 và Top 10 Nhà Lãnh đạo Giỏi ASEAN 2025 tôn vinh Chủ tịch HĐQT Hoàng Mai Chung.

ASEAN Award là giải thưởng thường niên uy tín, tôn vinh các thương hiệu, doanh nghiệp và lãnh đạo xuất sắc có đóng góp nổi bật cho hội nhập và phát triển bền vững của khu vực. Sự kiện năm nay diễn ra tại Singapore – trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu.

Để được vinh danh tại ASEAN Award, doanh nghiệp phải đáp ứng hệ tiêu chí khắt khe từ đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định khu vực; thành tích tăng trưởng kinh doanh bền vững trong 3 năm gần nhất; năng lực cạnh tranh; chiến lược phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đặc biệt, giải thưởng còn đề ra tiêu chí vô cùng quan trọng là doanh nghiệp đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN.

Meey Group nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu ASEAN 2025. Ảnh: Meey Group

Việc Meey Group đồng thời đạt cả hai danh hiệu cao nhất tại ASEAN Award 2025 là Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu ASEAN 2025 và Top 10 Nhà Lãnh đạo Giỏi ASEAN 2025 tôn vinh Chủ tịch HĐQT Hoàng Mai Chung là minh chứng cho một hành trình bền bỉ kiến tạo giá trị, nơi năng lực công nghệ và tầm nhìn chiến lược hội tụ để định hình chuẩn mực mới cho ngành công nghệ bất động sản (PropTech) khu vực.

Thành tựu này không chỉ khẳng định sức mạnh cạnh tranh của một doanh nghiệp Việt trên sân chơi ASEAN, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng với các đối tác công nghệ, tài chính và bất động sản, tạo đà cho những bước tiến dài hơi. Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995–2025), chiến thắng của Meey Group trở thành dấu mốc biểu tượng cho tinh thần hội nhập chủ động, sáng tạo và vươn tầm khu vực của doanh nghiệp Việt.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Giám đốc Chiến lược Meey Group, khẳng định: “Hai giải thưởng cao nhất tại ASEAN Award 2025 là sự ghi nhận cho tầm nhìn và năng lực đổi mới của Meey Group. Đây là minh chứng doanh nghiệp PropTech Việt hoàn toàn có thể đứng ngang hàng, cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu hàng đầu khu vực. Chúng tôi đã sẵn sàng cho hành trình vươn tầm quốc tế với những nền tảng vững chắc.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, được vinh danh là TOP 10 Nhà lãnh đạo giỏi ASEAN 2025. Ảnh: Meey Group

Hiện tại, Meey Group đang trên chặng đường IPO tại sàn Nasdaq. Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để cùng viết nên câu chuyện thành công của công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế”.

Là tập đoàn công nghệ bất động sản (PropTech) hàng đầu Việt Nam, Meey Group đang sở hữu và vận hành hệ sinh thái công nghệ – tài chính bất động sản toàn diện, gồm 26 sản phẩm và giải pháp số dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và bản đồ số (GIS). Từ tra cứu thông tin, định giá, giao dịch, quảng bá, quản lý khách hàng, đến hỗ trợ tài chính, toàn bộ quy trình của thị trường bất động sản được số hóa, minh bạch và tối ưu.

Những sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến: Meey Map, Meey CRM, Meey Atlas, Meey 3D, Meeyland.com, Meey Review, Meey Value, Meey Finance… Tất cả liên kết thành một hệ sinh thái khép kín, vận hành trên nền tảng đồng bộ, cho phép chia sẻ và khai thác dữ liệu xuyên suốt. Điều này giúp nâng cao hiệu quả cho người dân, môi giới và nhà đầu tư, đồng thời tạo nền tảng mở rộng linh hoạt sang các thị trường khu vực và quốc tế.

Doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và giành được nhiều giải thưởng như Giải thưởng Chuyển đổi Số Việt Nam; Top 10 Nhà cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất năm; Giải thưởng Sao Khuê; Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam; Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Số xuất sắc Việt Nam…