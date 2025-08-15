MB Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas chính thức đổi tên thương hiệu từ MB Ageas Life thành MB Life. Cùng với đó, MB Life ra mắt các sản phẩm bảo hiểm mới.

Ngày 14/8, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas công bố thương hiệu mới MB Life và danh mục sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới. Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ có nhiều thay đổi, MB Life tiếp tục khẳng định cam kết về sự tin cậy và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm thông qua việc giới thiệu danh mục sản phẩm bảo hiểm mới, mang đến nhiều quyền lợi ưu việt và phù hợp với xu hướng thị trường.

Ông Bùi Trung Kiên- Tổng giám đốc MB Life cho biết, lễ ra mắt thương hiệu đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của MB Life. Sản phẩm của MB Life không ngừng đổi mới, hướng tới cung cấp sản phẩm tốt hơn, gần gũi hơn với khách hàng. Sản phẩm của MB Life thiết thực, gần gũi dễ hiểu, gắn quyền lợi khách hàng.

Ông Ngô Trung Dũng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho rằng, MB Life ra mắt loạt sản phẩm mới với nhiều cải tiến mới, hay, đa dạng hoá danh mục, bảo vệ, sẻ chia cho tương lai vững vàng. Chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới sản phẩm MB Life dành cho khách hàng, phù hợp mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam minh bạch, bền vững.

Ông Bùi Trung Kiên- Tổng giám đốc MB Life chia sẻ về sản phẩm bảo hiểm mới.

Từ ngày 4/8/2025, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas chính thức sử dụng tên thương hiệu mới MB Life, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của công ty. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một bước làm mới nhận diện thương hiệu, mà còn là tuyên bố chiến lược về việc hội nhập sâu vào hệ sinh thái số của Tập đoàn MB, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng kết nối với khách hàng. Theo đại diện lãnh đạo MB Life, đây là thời điểm công ty bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín, tiên phong đổi mới tại Việt Nam

Nhiều sản phẩm bảo hiểm mới ưu việt

Năm 2025, MB Life cũng ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm mới. Cụ thể, sản phẩm bảo hiểm “An Vui Trọn Đời” với các quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng giá trị, bảo vệ sinh mạng đến 100 tuổi, cho phép linh hoạt điều chỉnh phí và số tiền bảo hiểm theo nhu cầu.

Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng - Gồm ba phiên bản (Trẻ em, Tiêu chuẩn, Nâng cao) được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng chuyên biệt. Đặc biệt, Bản Nâng cao bảo vệ từ giai đoạn sớm đến muộn với quyền lợi chi trả tối đa 460% số tiền bảo hiểm, tích hợp tính năng bảo vệ chuyên biệt theo giới tính và linh hoạt điều chỉnh quyền lợi.

Các đại biểu chia sẻ tại Lễ công bố thương hiệu và ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới của MB Life

Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe - Hạn mức điều trị nội trú lên tới 4 tỷ đồng mỗi năm, quyền lợi ngoại trú đến 100 triệu đồng mỗi năm và các quyền lợi tùy chọn cho thai sản, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc y tế

Gói giải pháp bảo hiểm Phụ Nữ Tỏa Sáng - Bảo vệ trước các bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới và gần 140 bệnh lý nghiêm trọng từ giai đoạn sớm đến muộn, cùng tính năng tích lũy tài chính với lãi suất từ quỹ liên kết chung.

Gói giải pháp bảo hiểm Toàn Gia Hạnh Phúc - Giải pháp toàn diện bảo vệ sức khỏe và bệnh hiểm nghèo, với khả năng mở rộng phạm vi bảo hiểm linh hoạt cho từng thành viên trong gia đình kết hợp tính năng tích lũy tài chính và các quyền lợi thưởng định kỳ

Tính đến 6 tháng đầu năm 2025, MB Life đạt doanh thu 3.094 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, vươn lên nằm trong Top 6 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới.

MB Life là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai Life (Thái Lan). Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường trong nước đã tạo nên vị thế riêng của MB Life trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MB Life duy trì các chương trình trách nhiệm xã hội như “Hành trình hạnh phúc”, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em hở hàm ếch, xây nhà tình nghĩa và tổ chức chương trình khám sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ, người có công, khách hàng đặc biệt.

Với tên thương hiệu mới, danh mục sản phẩm cải tiến và chiến lược phát triển rõ ràng, MB Life tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của ngành bảo hiểm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng trên cả nước.