MB lần đầu góp mặt trong Big5 ngân hàng, nộp ngân sách hơn 8.600 tỷ đồng

P.V

Theo số liệu vừa công bố, nhóm Big5 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và MB đã đóng góp tổng cộng hơn 48.895 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, chiếm tới 51% tổng số nộp ngân sách của Top 20 ngân hàng hàng đầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30,5% so với năm trước, khẳng định vai trò trụ cột của khối ngân hàng trong sự phát triển kinh tế quốc gia.

Đáng chú ý, MB lần đầu tiên góp mặt trong Top 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, xếp thứ 5 toàn ngành với số tiền đóng góp đạt 8.625 tỷ đồng. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của MB khi vươn lên sánh vai cùng nhóm Big4 truyền thống, trở thành một trong những định chế tài chính có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước.

Thành quả này đến từ chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào chuyển đổi số toàn diện, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hiện MB đang phục vụ 33 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2026 trở thành “doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu”.

Không chỉ đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, MB còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội thông qua việc đóng góp ngân sách và triển khai nhiều chương trình an sinh cộng đồng quy mô lớn. Việc góp mặt trong Big5 ngân hàng lần này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tài chính, năng lực quản trị và cam kết phát triển bền vững của MB.

