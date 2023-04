Mặt trận TPHCM đón Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak

TPO - Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với các địa phương của Lào thực hiện đài thọ học bổng cho cán bộ và sinh viên Lào sang học tập tại TPHCM.

Ngày 19/4, tại TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM do bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì, đã hội đàm với đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn, do ông Thanome Thamthong, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, do bà Vatsana Silima, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, các bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đánh giá kết quả sơ nét thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022 - 2024; kết quả chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”.

Thông tin về một số kết quả đạt được trong quý I năm 2023 của thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố năm 2022 ước tăng 9,03% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố quý 1/2023 tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Trong quý 1 năm nay, TPHCM triển khai và đạt kết quả bước đầu về thực hiện chủ đề năm 2023 - “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”; tập trung khởi động nhiều dự án quan trọng, tháo gỡ nhiều dự án vướng mắc kéo dài; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực...

Bên cạnh những mặt tích cực, bà Trần Kim Yến cũng cho biết thành phố chịu tác động nhiều từ các biến động chính trị, tài chính bên ngoài và việc củng cố thị trường bất động sản, thị trường tài chính trong nước; dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố rất thấp; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng; giải ngân vốn đầu tư công thấp; tiến độ giải quyết đối với khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp còn chậm…

Thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác giữa MTTQ Việt Nam TPHCM với Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak giai đoạn 2022 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức, trong đó có việc đài thọ học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận sinh viên của 2 địa phương kể trên của Lào học đại học tại TPHCM.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Mặt trận Lào các địa phương thực hiện công tác đài thọ học bổng này, kịp thời trao đổi thông tin để hoàn tất thủ tục đối với cán bộ, sinh viên sang học tập tại TPHCM trong thời gian sớm nhất.

Về chương trình “Gia đình việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xây dựng Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giai đoạn 2021 – 2025, với sự phối hợp của các đơn vị: Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Liên đoàn Lao động - Hội Cựu chiến binh - Hội Nông dân - Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố.

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đánh giá cao kết quả đạt được trong một số nội dung của bản ghi nhớ hợp tác. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực trong công tác, như hỗ trợ trang thiết bị làm việc, chia sẻ kinh nghiệm công tác mặt trận vận động quần chúng, phát động các phong trào thi đua, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn của hai địa phương. Những kết quả này đã thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương, giữa Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Trong ngày 19/4, đoàn đại biểu hai địa phương của Lào đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5, TPHCM để cùng trao đổi những điểm nổi bật trong công tác mặt trận tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội…