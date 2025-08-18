Masterise Homes viết tiếp câu chuyện di sản thời đại mới

Tại sự kiện ra mắt Bộ sưu tập căn hộ Marriott Residences Special Edition - Phiên bản đặc biệt, Masterise Homes đã tôn vinh giá trị lịch sử của di sản Ba Son và viết tiếp di sản thời đại mới - Grand Marina Saigon trong kỷ nguyên vươn mình của quốc gia.

Sự kiện giới thiệu BST căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt với chủ đề "Vị thế định di sản”

Ngày 16/8 vừa qua, sự kiện “Vị thế định di sản” đã diễn ra trang trọng tại khách sạn JW Marriott Hotel and Suites Saigon, đánh dấu cột mốc ra mắt chính thức Bộ sưu tập (BST) căn hộ hàng hiệu Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại tòa Lake, Grand Marina, Saigon. Sự kiện đồng thời tái hiện hành trình phát triển và tiếp nối những giá trị lịch sử đã trường tồn suốt hơn hai thế kỷ, với thông điệp chủ đạo đầy tính biểu tượng: “Vị thế định di sản”.

Tiết mục múa ”Khơi dòng di sản” kết hợp cùng thước phim tái hiện dòng chảy lịch sử, được kể lại một cách sống động bằng sự hòa quyện giữa nghệ thuật và công nghệ

Lấy cảm hứng từ di sản hơn 200 năm của Ba Son - cái nôi của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam và một phần ký ức đô thị không thể thay thế của Sài Gòn - sự kiện mở màn bằng những thước phim đầy cảm xúc cùng tiết mục múa nghệ thuật mang đậm tính biểu tượng, như một chuyến hồi tưởng sống động về dòng chảy di sản. Tiếp nối tinh thần ấy trong kỷ nguyên mới, những giá trị trường tồn tiếp tục được chắt chiu và gây dựng từ cốt lõi tinh hoa toàn cầu để kiến tạo nên một “di sản thời đại mới” gắn liền với niềm tự hào quốc gia: Grand Marina, Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott quy mô lớn nhất thế giới. Một biểu tượng kiến trúc không chỉ khẳng định vị thế chủ nhân hôm nay mà còn là di sản truyền đời đầy tự hào cho thế hệ mai sau. Đó cũng chính là tinh thần được thể hiện trọn vẹn trong BST căn hộ Marriott Residences Phiên bản đặc biệt lần này.

Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như ca sĩ Giang Hồng Ngọc

Màn song ca thăng hoa của Diva Mỹ Linh và ca sĩ Mỹ Anh - một ẩn dụ tuyệt đẹp cho sự tiếp nối di sản giữa hai thế hệ

Trải nghiệm tại sự kiện càng trở nên trọn vẹn khi những khoảnh khắc xúc cảm được qua màn trình diễn thăng hoa của Diva Mỹ Linh và con gái - ca sĩ Mỹ Anh, như một ẩn dụ tuyệt đẹp cho tinh thần tiếp nối di sản âm nhạc đầy tự hào giữa hai thế hệ. Góp phần làm nên dấu ấn khó quên, ca sĩ Giang Hồng Ngọc - một cư dân tinh hoa của dự án - đã mang đến những giai điệu bất hủ và lời chia sẻ đầy chân thành về hành trình tận hưởng phong cách sống hàng hiệu mỗi ngày tại đây, đồng thời khẳng định sự lựa chọn của mình với Grand Marina, Saigon ngay từ những ngày đầu.

Vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn của Grand Marina,Saigon

Nằm tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, liền kề cầu Ba Son và cũng là quỹ đất di sản ven sông cuối cùng tại Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), Grand Marina, Saigon sở hữu vị trí độc tôn với 5 lớp giá trị: kết nối trực tiếp với ga ngầm Metro Ba Son theo mô hình TOD, đồng thời là điểm chạm văn hoá - xã hội phong phú khi mọi công trình biểu tượng của thành phố chỉ cách vài phút di chuyển. Dự án cũng sở hữu tầm nhìn “triệu đô” vĩnh viễn ra sông Sài Gòn, trục cảnh quan xanh đắt giá Thảo Cầm Viên với địa thế phong thủy thịnh vượng cho chủ nhân.

Căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại tòa Lake là lựa chọn lý tưởng cho các cá nhân thành đạt yêu thích một cuộc sống hàng ngày là những kỳ nghỉ sang trọng nhất. Tại đây, chủ sở hữu được chăm sóc và phục vụ theo một quy trình đảm bảo tính cá nhân và an ninh cao theo tiêu chuẩn đặc quyền của Marriott International - tập đoàn dẫn đầu về bất động sản hàng hiệu trên toàn cầu . Hệ tiện ích nội khu 5 sao được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, và mỗi căn hộ trước khi bàn giao đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt từ chính tập đoàn Marriott - bảo chứng cho một không gian sống chỉn chu đến từng chi tiết.

Bên trong căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt thực tế tại tòa Lake

Điểm khác biệt tạo nên sức hút của BST này còn nằm ở chính sách đặc quyền được công bố tại sự kiện ra mắt: các căn hộ hàng hiệu Marriott Residences được bàn giao full nội thất, nhập khẩu từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng, tích hợp thêm các chi tiết thuộc tiêu chuẩn bàn giao đặc biệt dành riêng cho phiên bản Special Edition như bộ sen tắm Private Wellness với chức năng phun mưa và 5 dải màu ánh sáng trị liệu của Gessi, hệ âm thanh âm trần thông minh Bose DesignMax…

Chủ sở hữu căn hộ Marriott Residences Special Edition còn được tự động nâng hạng thành viên Marriott Bonvoy Gold Elite, tận hưởng loạt đặc quyền tại hơn 7.000 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 130 quốc gia, cùng quyền truy cập vào ONVIA – nền tảng chỉ dành cho chủ sở hữu bất động sản hàng hiệu thuộc tập đoàn Marriott International.

Trên phương diện đầu tư tích sản, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, khách hàng luôn ưu tiên phân bổ danh mục vào những tài sản có tính ổn định cao, khả năng giữ giá tốt và giá trị tăng trưởng dài hạn. Một sản phẩm như loại hình bất động sản hàng hiệu hội tụ đủ yếu tố tài sản cốt lõi (core asset) về pháp lý, vị trí lõi trung tâm, không gian sống đẳng cấp cùng dịch vụ tuyệt vời, đi kèm bảo chứng bởi thương hiệu quốc tế - đang trở thành chiến lược ưu tiên của những khách hàng có gu và am tường. Căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt chính là một minh chứng khi những khách hàng có tài sản ròng cao từ TP.HCM, Hà Nội, Việt kiều đã không hề chần chừ trước cơ hội sở hữu tài sản “hàng hiệu”, với niềm tin vững chắc vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn và giá trị khác biệt của dự án so với các dự án căn hộ hạng sang khác tại TP.HCM.